Киевского псевдоминера арестовали на два месяца, но разрешили выйти под залог

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения псевдоминера киевского моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание УНН, которое ведет трансляцию из зала суда.

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 288 тыс. 150 грн.

По согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.

Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.

Как сообщал политНавигатор, за Белько заступился и пообещал взять его на поруки Арсен Аваков. Также попиариться на Белько решили в “Европейской солидарности” экс-президента Порошенко. В частности, нардеп от ЕС Яна Зинкевич заявила о готовности оплатить лечение Белтько в киевском военном госпитале. Зинкевич такдже настаивает неа невменяемости Белько.