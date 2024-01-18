Киевскому режиму не расскажем, что будет с Украиной – Лавров

Владимир Гладков.  
18.01.2024 22:18
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Денацификация и внеблоковый статус Украины – это не заоблачные мечты, а непременные условия сохранения украинского народа.

Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Денацификация и внеблоковый статус Украины – это не заоблачные мечты, а непременные условия сохранения...

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«Всем понятно, что не Украина будет решать, когда остановиться и начать всерьёз говорить о реалистичных условиях завершения этого конфликта. А это, конечно же, предполагает отказ от нацистской идеологии, от нацистской риторики, отказ от расизма по отношению ко всему русскому, отказ от вступления в НАТО», – подчеркнул он.

«Это всё не какие-то заоблачные мечты, это непременные условия сохранения украинского народа в качестве самостоятельного, имеющего свою идентичность, а не выполняющего чьи-то заказы по приведению России в неспокойное состояние. Нет. И, конечно, говорить об этом надо с Западом», – заявил Лавров.

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