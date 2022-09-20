Киевскому режиму удобнее, чтобы их погибших военных жрали собаки – Корнилов

20.09.2022  17:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Западные журналисты никак не могут найти следов пыток у захороненных русскими под Изюмом солдат ВСУ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные журналисты никак не могут найти следов пыток у захороненных русскими под Изюмом солдат...

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«Daily Telegraph вчера написало, что наши корреспонденты побывали на месте, посмотрели трупы, не увидели нигде следов пыток, не знаем, потому что плохо сохранились. А Тоня Геращенко определил, что все запытаны, замучены, когда только 9 трупов было выкопано. При этом уже знал, что они все замучены. То есть западные журналисты ходят-ходят усилено ищут свидетельства пыток, резни, но не находят», – заявил Корнилов.

По логике, отметил эксперт, таким образом, киевский режим специально бросает своих солдат гнить на поле боя, чтобы потом предоставить Западу «зверства» военнослужащих РФ, которые по-человечески похоронили мёртвых ВСУшников.

«Тут сейчас сказали – лежат кучи украинских трупов, никто их не хоронит. Мы-то туда придём, похороним, но нас в этом обвинят – смотрите, Россия, массовые захоронения. Да, мы хороним за Украину и их военных, мы не бросаем их на съедение собакам, как они это дело со своими военнослужащими. Но нас потом обвиняют: ах, как вы смели их похоронить – вот, они следы своих преступлений прячут», – добавил политолог.

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