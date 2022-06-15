«Киеву – центральная часть» – в России звучат голоса за раздел Украины между Польшей и РФ

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Новости Украины

Россия и Польша могут разделить территорию Украины, взяв под контроль западные и юго-восточные территории и оставив Киеву лишь центральную часть, которая будет буфером.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог-международник Александр Носович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Носовича, этот вариант подходит под польскую доктрину внешней политики и позволит избежать прямого столкновения польских и российских войск.

«В принципе, если Польша де-факто, не объявляя об этом, примет участие в разделе Украины, введя войска на Галичину и Волынь, то Москва не будет возражать против такого варианта. Польша может чувствовать себя защищенной и в безопасности без гарантий от НАТО, если она будет соблюдать дистанцию от российских войск на Украине, если она не будет входить с ними в прямое соприкосновение. Если вспомнить военную кампанию в Сирии, когда мы там воевали одновременно с американцами и на относительно узком участке земли за все эти годы смогли не войти в прямое соприкосновение друг с другом и избежать даже случайных военных инцидентов, такой сценарий развития возможен. Потому что Украина, в отличие от Сирии, большая, Львовская, Ивано-Франковская, Волынская области находятся очень далеко от Донбасса, и тут вероятность нашего лобового столкновения с поляками достаточно невелика… Это вполне соответствует теоретическим основам внешней политики Польши, которые состоят на восточном направлении в том, что Польша не должна иметь общей границы с Россией… Такая усеченная Украина, в которой будет контролируемая Польшей западная часть, контролируемая Россией юго-восточная часть и центральноукраинский буфер с Киевом – это польским идеалам правильной восточной политики в полной мере соответствует», – рассуждает Носович.