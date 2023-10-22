Киеву и Западу нужна Украина без людей – беглый миллионер

Даже без учёта военных действий Украину ждёт отток населения и вымирание целых регионов.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, чем обернётся для Украины окончание войны против России.

«Для людей могу посоветовать держаться больших городов, и готовиться к тому, что на части территорий просто не нужны будут люди.

Корпоративному бизнесу такое количество украинцев не надо. Поэтому рудовые ресурсы, имея возможность работать в Европе, будут работать, в том числе, в ЕС. У нас де-факто произойдёт отток населения. И мы с этим будем жить», – сказал Балашов.