Киеву и Западу нужна Украина без людей – беглый миллионер
Даже без учёта военных действий Украину ждёт отток населения и вымирание целых регионов.
Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В студии поинтересовались, чем обернётся для Украины окончание войны против России.
«Для людей могу посоветовать держаться больших городов, и готовиться к тому, что на части территорий просто не нужны будут люди.
Корпоративному бизнесу такое количество украинцев не надо. Поэтому рудовые ресурсы, имея возможность работать в Европе, будут работать, в том числе, в ЕС. У нас де-факто произойдёт отток населения. И мы с этим будем жить», – сказал Балашов.
При этом он подчеркнул, что при такой демографической катастрофе, на Украине останется жёсткий дефицит рабочей силы.
«Вопрос в том, захотят ли люди жить на левом берегу Днепра, в Запорожье, Херсоне, Одессе. Многие сёла и посёлки будут разрушены, туда уже не вернутся. Тем более, что часть будет оккупирована. Поэтому огромное количество людей с левого берега переместятся на правый», – подытожил миллионер.
Спасибо!
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