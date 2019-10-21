Киеву надо идти на поклон к Донбассу, а не к Западу – эксперт

21.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно предложить свою модель реинтеграции Донбасса. Страна будет обязана предоставить региону особый статус и амнистию – без этих ключевых пунктов республики не вернутся в состав Украины.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно закрепить законодательно политическую формулу и модальность Донбасса в составе Украины, которая устроит жителей Донбасса и которые будут готовы участвовать в миротворческом процессе.

Иначе все это выеденного яйца не стоит. И, вероятнее всего, это какой-то вариант автономности. Если этого всего не будет, это все бла-бла, которое завершится в итоге провалом миротворческой политики, а «план Б» – это порошенковщина, только сбоку.

Если, не дай бог, провалив дипломатический раунд, и представив это обществу как чью-то злую волю, а это их провал, их неопытность.

И потеряв шанс осенью 2019 года на миротворческий процесс, а шанс этот есть, и все транслируют господину Зеленскому: «Веди переговоры, подписывай и начинай, только договорись в обществе», что с Донбассом просто так не получится, нужна какая-то модальность выборов и особенность статуса.

Если вы будете играться в эти уличные игры и потакать националистам, то вы будете, во-первых, в кризисе и, во-вторых, Донбасс не вернется.

Потому что никогда в Донбассе не будут поддерживать Киев, в котором по улицам будут ходить с этими транспарантами…

Необходимо сформулировать и выставить свое предложение, связанное со статусом Донбасса, вариантом административно-территориальной реформы, логистикой, последовательностью демилитаризации региона, решить вопрос, нужны ли нам посредники-миротворцы, связанные с правоохранительными проблемами, или мы справимся своими силами, или будет третья сила гражданская, решить проблему амнистии», – перечислил Ермолаев.