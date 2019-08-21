Киеву не до автономии Донбасса – все торгуются со всеми

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Источник агентства Bloomberg заявил, что встреча лидеров стран — участниц «нормандской четверки» с целью обсуждения ситуации на востоке Украины может состояться до конца этого года. Однако украинский телеграм-канал “Легитимный” со ссылкой на собственные источники утверждает, что эта встреча может и не состояться, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Президент России аргументировал Макрону свою позицию, что встреча должна пройти после того, как Украина начнёт выполнение “минских соглашений”. На данный момент по источникам из СБУ и “ОП”, голосование по автономии Донбасса стоит на паузе и даже не обсуждается, всем в Украине подходит “замороженный конфликт”, как говорит наш источник, главное чтобы не стреляли”, – пишет телеграм-канал.

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По версии источников “Легитимного”, сейчас в приоритете украинских властей совсем другие вопросы. В частности, открытие рынка земли.

“Сейчас в первую очередь хотят продавить голосование по “земельной реформе”, так как это даст новый транш МВФ и тогда в Украине не будет дефолта и придут “большие деньги”, которые получит власть в лице ИВК (олигарх Игорь Коломойский – Ред) и Зе”, – утверждает телеграм-канал.

По мнению источников “Легитимного”, голосование по автономии Донбасса в ВР Украины на данный момент “почти нереально”.

“Именно этого и ждет экс-власть в лице Порошенко и Ко, для того, чтобы устроить майдан против “капитуляции”, – утверждает телеграм-канал.

Как утверждают источники “Легитимного” в Киеве, Зеленский будто бы “дал задание зачистить оппонентов и на каждого найти “компромат” или купить их лояльность за привилегии. Андрей Богдан уже давно работает в этом направлении, мы ранее сообщали об этом.

Также перед голосованием должны будут проработать общественное мнение, что это необходимо для выхода из сложившейся ситуации”.

Кроме того, телеграм-канал напоминает о недавной идее олигарха Игоря Коломойского, который высказался за апдейт “Минских соглашений”, сделав их более мягкими и приемлемыми для Украины,

По информации инсайдеров “Легитимного”, Россия ответила на эту идею Коломойского отказом, а вот один из лидеров Оппоплатформы “За жизнь” Виктор Медведчук будто бы согласился и “ведет сейчас скрытые переговоры с ИВК (Коломойским – Ред), предлагая свой “план-концепцию”(насчет урегулирования на Донбассе- Ред), как альтернативу*”Минску” – Ред)”.

“Кругом идут “торги”, – оезюмирует киевский телеграм-канал.