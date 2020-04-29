Киеву не по зубам строптивое Закарпатье – общественник

29.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока Киев записывает в предатели получающих российские паспорта украинцев и грабит обнищавшее население, жители Западной Украины спокойно становятся гражданами Венгрии и Польши и вывешивают в своих городах флаги других государств.

Об этом в эфире «Магнолия-ТВ» заявил председатель общественного совета при Министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», донецкий переселенец Геннадий Борисичев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы говорите, что Украина разберется с теми, кто получил российские паспорта в Донбассе – уважаемые, у вас в Закарпатье практически каждый второй гражданин Украины имеет венгерский паспорт, так там войны и боевых действий нет. И вы там разобраться не можете, государство не способно разобраться, все институты государства разрушены.

На многих государственных учреждениях весят государственные флаги Украины и Венгрии, а во Львове часто можно встретить польские флаги, а вы про войну говорите. Сначала нужно экономику развить, людей накормить, а потом говорить о каких-то порядках», – отметил перебежчик.

В ответ на это другой гость студии, украинский политолог Александр Палий, попытался сменить тему, заявив, что Польша в отличие от России, якобы на протяжении последних 400 лет не нападала на Украину.

«Про венгерские и польские флаги слышать смешно, и про половину венгерских граждан на Закарпатье, это все неправда. Но суть в том, что Венгрия и Польша последние 400 лет не нападали на Украину, а Россия сейчас ведет войну. И менять гражданство – это предательство», – возмутился русофоб.

Напомним, Украина вполне может лишиться Закарпатья даже без его оккупации венгерскими войсками или референдума о добровольном выходе области из состава Украины.