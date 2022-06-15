Киеву не удалось использовать греческий фактор в Донбассе

Новости Украины

Спекулируя на теме греков, пострадавших от боевых действий на Донбассе, украинская пропаганда говорит исключительно о Мариуполе, тогда как 90 процентов людей этой национальности находились на территории ДНР и многие из них были в ополчении республики.

Об этом в эфире YouTube-канала «Балканист ТВ» заявил греческий журналист-международник Димитрис Лиацос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В населённом пункте Сартана погибли 12 человек, 10 из которых греки, сказали, что от бомб русской авиации. Сам премьер Греции позволил говорить себе, что это преступление русской авиации против греков. Оказалось, никакой там авиации не было, а это были как раз украинские националисты из близлежащих деревень, которые били именно по этому месту. Я не исключаю, что это были специальные удары именно по греческой деревне, чтобы погибли греки, и чтобы была эта шумиха – надо создавать национальную проблему. Председатель греческой диаспоры в Мариуполе, очень известная и скандальная женщина. Она сейчас находится в Салониках. В 2014 году она говорила, что русский язык, который хотят нам запретить – это язык Пушкина и Достоевского, но сейчас она запела по-другому, что мы украинцы на украинской земле и призывала греков всего мира: помогите нам, русские нас убивают. Женщина с очень большими проблемами с юриспруденцией того же украинского государства, и её держат за крючок, и с помощью неё старались грубо и бесцеремонно использовать греческий фактор. Показать, что греки Азова – это украинцы, что они за Украину и так далее», – рассказал журналист.

«Многие говорят о греках Мариуполя, но почему-то многие «забывают», что 90 процентов греков вне Мариуполя, но те, которые в ДНР с 2014 года, 90 процентов из них принимали участие в движении сопротивления с Народным ополчением Донбасса. Многие из них погибли, и до сих пор погибают там. Поэтому те греки, которые в Мариуполе и вокруг это одно, а я спрашиваю – где ещё 70 тысяч греков? В Донецке больше 8 тысяч греческих семей. Это не так мало», – добавил Лиацос.