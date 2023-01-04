Киеву нужны «Пэтриоты», чтобы перебросить все С-300 в Донбасс – полковник ЛНР
Эффект от ударов по энергосистеме Украины влияет и на работу систем ПВО ВСУ, которые, будучи вынуждены переключаться на генераторы, становятся лёгкой целью для своего обнаружения.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил советник главы МВД ЛНР полковник Виталий Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Обнаружение средств ПВО, которые стоят у ВСУ – они протягивают там большие кабеля, потому что система всё равно должна работать в комплексе, такого не может быть, что здесь одно ПВО работает, а через 1000 км другое ПВО. Безусловно, они привязываются к какому-то участку электрификации. А используя генераторы, они легче обнаруживаются нами, и беспилотники как раз выполняют этот функционал.
Почему и требует Зеленский в Америки «Пэтриоты». Они хотят забросить на Львов, хотят поставить в Киев и ещё, может, в Днепропетровск, чтобы освободить С-300 и отправить их сюда на территорию Донбасса», – сказало Киселёв.
Спасибо!
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