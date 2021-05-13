Киеву озвучили сценарий, пострашнее российско-белорусских учений «Запад-2021»

13.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Существует большая вероятность того, что с целью добиться уступок от Кремля по формату транзита власти в Белоруссии, официальный Минск пойдёт на прямое обострение с Украиной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аналитического центра BelarusSecurityBlog, антироссийский политолог Андрей Поротников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактор Украины традиционно для российских элит является красной тряпкой для быка. И я боюсь, что как раз официальный Минск, белорусская верхушка, с целью добиться уступок от Кремля по формату транзита власти в Беларуси, по формату реорганизации политической и властной системы внутри страны, может спровоцировать какое-то обострение с Украиной. Формат которого – может быть абсолютно любым, вплоть до самого крайнего, с тем, чтобы поставить Кремль перед фактом: ваш враг – уже наш враг.

Поэтому не время сейчас что-то от нас требовать, время нас поддерживать и помогать, как это и положено союзникам. То есть, приблизительно, то же самое, что они говорили после раскрытия этого фейкового заговора, когда врагом официального Минска был провозглашён Вашингтон.

И ближайшие полтора месяца до опубликования новой белорусской Конституции будут самым напряжённым и тревожным периодом времени для белорусско-украинских отношений, гораздо более напряжённым и опасным, чем любой «Запад-2021», – заявил Портников.

«Поэтому я бы сейчас не ориентировался на предстоящие учения, а ориентировался на текущую повестку белорусско-российских отношений, на внутриполитическую повестку внутри Беларуси, которая создаёт опасность неких авантюр и обострения, спровоцированного белорусской стороной с целью принудить или подтолкнуть Москву к каким-то уступкам политического характера», – предостерёг змагар.