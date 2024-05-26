Киеву пора определиться, нужен Харьков Украине или нет – философ-майданщик Дацюк

Дальнейшие события могут привести к многократному расколу Украины, поэтому бандеровцы должны приучить к себя к мысли: что бы ни осталось от страны, всё – Украина.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил бывший сторонник майдана и философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня интересуют важные вопросы – сколько людей останется в стране? А будет ли вообще Украина? Всегда, когда говорят про Украину после войны, я всегда задаю вопрос: а что вообще называть Украиной? Понятно, что есть некая презумпция Украины: сколько ни останется от страны, всё равно это будет Украина. И у меня возникает вопрос – а сколько должно остаться, чтобы это по-прежнему была Украина? Какое её количество всё ещё будет Украиной? Потому что может оказаться, что отдельные территории будут откалываться и откалываться. Либо их будут откалывать», – сказал Дацюк.

«И массу вопросов мы сегодня обходим. Например – а сколько жителей в Харькове осталось? Им же не скажешь, что это всё вражеская пропаганда, а на самом деле там сооружения были. Они всё видят, до них пропагандой нельзя достучаться, потому что это всё происходит у них на глазах. И они принимают решение, кто остаётся, а кто уезжает. Я понимаю, что все хотят до конца остаться. Но рано или поздно человек принимает необратимое решение. Так вот, мне интересно – мы удерживаем Харьков не в военном плане, а в демографическом. После того, как мы отобьём врага, Харьков будет? Мы будем вообще удерживать Восточную Украину? Или мы считаем, что Украина – то только до Днепра? Если мы так считаем, то оно так и произойдёт. Мы должны бороться за эти города», – рассуждал укро-философ.