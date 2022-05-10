Киеву предлагают обменять Крым, Донбасс и Юг на членство в Евросоюзе

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Новости Украины

Для Украины нужно создать благоприятную мирную перспективу, которая снизила бы запрос на следующую войну с Россией.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей редакционной статье приходит «Независимая газета».

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«Интеграция новой нейтральной Украины в Евросоюз может стать гарантией долгосрочного мира – как для Украины, так и для России. Многие европейские государства готовы предложить Киеву варианты долгосрочного мирного развития Украины в условиях более тесного экономического сближения с ЕС, вплоть до членства в Евросоюзе. Понятно, что европейцы озабочены нарастающей неопределенностью нынешнего кризиса и угрозой втягивания европейских стран в расширяющийся военный конфликт с Россией», – говоиртся в статье.

Издание напоминает, что Еврокомиссия уже передала в Киев вопросник, ответы на который позволят рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вступления Украины в союз. При этом Еврокомиссия планирует в конце июня вынести предварительное решение по заявке Украины на кандидатство для вступления в Евросоюз.

«Возможное присоединение Украины к ЕС на первый взгляд может показаться антироссийской стратегией. Но если условием этого присоединения станет отказ Киева от военных попыток подчинения нелояльного населения Крыма, Донбасса и южного побережья, то членство Украины в ЕС не создаст никакой дополнительной угрозы для российского государства. Да и будущее экономическое благополучие Украины в составе ЕС, если таковое станет возможным, окажется хорошим стимулом для российской власти для улучшения материального положения собственного населения», – резюмирует «НГ»..