Киеву предлагают обменять Крым, Донбасс и Юг на членство в Евросоюзе

10.05.2022  13:36 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров:
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Для Украины нужно создать благоприятную мирную перспективу, которая снизила бы запрос на следующую войну с Россией.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей редакционной статье приходит «Независимая газета».

Для Украины нужно создать благоприятную мирную перспективу, которая снизила бы запрос на следующую войну...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Интеграция новой нейтральной Украины в Евросоюз может стать гарантией долгосрочного мира – как для Украины, так и для России. Многие европейские государства готовы предложить Киеву варианты долгосрочного мирного развития Украины в условиях более тесного экономического сближения с ЕС, вплоть до членства в Евросоюзе. Понятно, что европейцы озабочены нарастающей неопределенностью нынешнего кризиса и угрозой втягивания европейских стран в расширяющийся военный конфликт с Россией», – говоиртся в статье.

Издание напоминает, что Еврокомиссия уже передала в Киев вопросник, ответы на который позволят рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вступления Украины в союз. При этом Еврокомиссия планирует в конце июня вынести предварительное решение по заявке Украины на кандидатство для вступления в Евросоюз.

«Возможное присоединение Украины к ЕС на первый взгляд может показаться антироссийской стратегией. Но если условием этого присоединения станет отказ Киева от военных попыток подчинения нелояльного населения Крыма, Донбасса и южного побережья, то членство Украины в ЕС не создаст никакой дополнительной угрозы для российского государства. Да и будущее экономическое благополучие Украины в составе ЕС, если таковое станет возможным, окажется хорошим стимулом для российской власти для улучшения материального положения собственного населения», – резюмирует «НГ»..

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть