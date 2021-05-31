Киеву предложили не мелочиться и объявить Белоруссии войну

31.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинские политики, поссорившись с Белоруссией, оборвали все отношения с последней братской страной, которая пыталась украинцам хоть как-то помочь.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил белорусский провластный политолог Алексей Дзермант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорим про Украину, они сами оборвали и обрывают последние отношения с Белоруссией, то есть уже с родственником, братом, с последним, кто как-то пытался защитить, чем-то помочь. Это настоящий ад, по-моему, то, что творится в головах этих политиков. Лично моё мнение, спасти от этого ада украинский народ может только восстание, которое должны поддержать и Беларусь, и Россия. Иначе это ситуация страны, находящейся в постоянном, перманентном кризисе», – заявил Дзермант.

К сказанному он добавил, что, не смотря на стремление украинских властей внести раздор в отношения братских народов, президент Белоруссии Лукашенко всё равно будет помогать украинцам.

«Кстати Лукашенко совершенно правильно делает, заявил, что поставит палатки для вакцинирования граждан Украины и откроет пограничные пункты, там катастрофа с тем же ковидом», – констатировал белорус.

В свою очередь российский политолог Сергей Михеев отметил полную абсурдность поведения Киева.

«Я предлагаю Украине ещё начать войну с Белоруссией. А почему нет? Украинская армия чуть ли не самая мощная в Европе, а повод-то какой!» – предложил эксперт.

«Вам-то, какое дело до всего этого (Киеву до ситуации в Белоруссии – ред.)? Вот это всё выглядит совершенно глупо и действительно манипулятивно. Вам-то что? Я понимаю все разбирательство между Украиной и Россией – Крым, Донбасс. Вам-то какое дело до этого самолёта? Тем более что никто даже расследования не провёл. Куда вы лезете? У вас что – других проблем нет? Что сейчас получит Украина, обозначив своё неприятие Лукашенко и Белоруссии? Что? Она хочет, таким образом, себя запродать как плацдарм для нападения на Белоруссию? Начните войну, с Россией вы воюете 8-й год с Россией, война такая странная. Ну, давайте, ещё с Белоруссией воевать. Вам-то делать больше не фига, нечем заняться», – добавил Михеев.