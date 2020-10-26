26.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Киеву придется иметь дело с 25-ю «удельными княжествами» – Бондаренко


Украина стала слишком фрагментированной, и это – главный итог местных выборов.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Ни низкая явка, ни плохой результат «Слуги народа» не стали неожиданностью – это прогнозировалось. Я бы не согласился, что «Слуга народа» показала разгромный результат. У «Слуги народа» сохраняется власть над страной в целом.

Кроме прочего, у «Слуги народа» будут теперь свои представительства во многих советах, в ряде советов партия сможет влиять на принятие решений на местном уровне.

Еще один результат выборов – практически везде мэры утвердились на своих постах. Проблем с победой во втором туре не будет ни у Филатова, ни у Труханова. Под вопросом Вилкул и Садовой. Вилкул уже достиг своего электорального потолка.

Выборы показали, что страна стала слишком фрагментированной. Ситуация изменилась в сравнении с прошлыми выборами – киевская власть столкнется с наличием 25 «удельных княжеств», которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык. Это – главный итог местных выборов», – сказал политолог.


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