Киеву придётся убрать свои грязные копыта из Донбасса – депутат ДНР

26.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Тенденция, которая начинает проглядываться после украинских местных выборов, позволяет предполагать в будущем определённый геополитический сдвиг, в результате которого Украина станет обычной восточноевропейской страной без претензий на Крым и Донбасс.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Украинский политикум работает на основе так называемого колеса генотьбы (от «ганьба» – позор и «боротьба» – «борьба») политический цикл в странах низкой политической культуры, в которых доминирует популизм, прежде всего, на Украине – ред.)

Мы прекрасно все помним, что после майдана 2004 года был откат назад, и снова к власти пришли «регионалы».

В принципе, сейчас этот вариант продолжается, с одной небольшой, но очень важной составляющей: нынешние бывшие «регионалы» так же преданы политике европеизации Украины, национализации, и, собственно, то, что сейчас поменяли в некоторых городах власть, в том, что «слуги народа» теряют электорат – для нас в этом ничего хорошего и ничего плохого нет.

Потому что ничего уже на Украине не изменится, вся украинская элита подсажена на крючок Запада», – заявил парламентарий.

Тем не менее, по его словам, не исключены и положительные сдвиги.

«Народ, конечно же, прозревает, это показывает явка в 40 процентов, но на самом деле от них уже ничего не зависит, и мы будем надеяться на то, что с каждыми выборами явка будет всё меньше, и всё-таки будет в ближайшие годы какой-то геополитический сдвиг, и Украина, конечно, не вернётся в Русский мир, но хотя бы оставит в покое Донбасс, прекратит поползновения на Крым и станет обычной восточноевропейской страной.

Конечно, русофобской, но без этих «закидонов». Нас устроит, если это будет что-то типа Венгрии или Румынии, которая будет заниматься своими проблемами и не будет лезть к соседу во двор своими грязными копытами», – добавил Бердичевский.