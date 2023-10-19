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Руководству Украины следует взять пример у своих идеологических предшественников и подписать капитуляцию, чтобы сохранить жизни миллионам украинцев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним исторические примеры. Подписание капитуляции Германией. Сколько миллионов немецких солдат было спасено после подписания майских документов, и, по сути, через несколько лет эти люди вернулись к нормальной жизни. То есть, чтобы провести демилитаризацию противника, не обязательно убивать всю его армию. Достаточно найти вменяемых лидеров, как мы нашли. Мы ж подписывали капитуляцию не с Гитлером», – сказал генерал.

Он подчеркнул, что украинскому руководству стоило бы поберечь жизни своего народа.

«Я думаю, если бы Зеленский был не кокаиновым наркоманом, а хоть немножко любил Украину, он бы ещё в первые месяцы конфликта всё понял бы, сел за стол переговоров, подписал документ о демилитаризации – и отправил бы свою армию домой, живыми и здоровыми. Но он этого не сделал. И, по оценкам западных экспертов, четыреста тысяч украинских солдат не вернутся домой из-за этого негодяя и подлеца», – подытожил Михайлов.