Киеву уже не удаётся убеждать украинцев в реальности «российской агрессии» – Маркелов

12.10.2021 20:27 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине есть две параллельные реальности – одна в Киеве, с «сытыми мордами», а вторая – замерзающие люди на территории различных субъектов страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ, политолог Михаил Маркелов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы хотите, чтобы граждане, которые проживают на территории Крыма, на территории РФ, хотя бы с уважением относились к противоположной стороне, поскольку сохранились связи между людьми, сделайте так, чтобы эти люди поняли, что украинское правительство делает всё, чтобы эти отношения восстановить, а не разрушить окончательно. Вот, что происходит на территории Украины. Потом, посмотрите, 9 пунктов какие-то стали появляться в повестке во время этого саммита (саммит «Украина – ЕС» – ред.), которые озвучивают ваши политики, 9 пунктов военной агрессии России. Откуда вы их берете? Это надо спросить – у ваших идиотов конченых, которые пытаются сформировать целый пул военный, говоря о том, что мы в разных направлениях пытаемся сейчас войти в очередной раз, готовим войну на Украине», – отметил Маркелов. «Понимаете, чтобы люди в это поверили, вы сначала сделайте так, чтобы люди были довольны, счастливы на территории своей страны, а потом бы верили в военную агрессию, которая идёт со стороны якобы России. Вам не удаётся убедить собственный народ, потому что действительность – одна. Две параллельные реальности – одна реальность в Киеве, за столом сытые морды, а вторая реальность – замерзающие люди на территории различных ваших субъектов», – добавил эксперт.

«Люди в прямом смысле замерзают, на 60% территории Украины до сих пор не дали отопление», – отметила ведущая программы Ольга Скабеева.