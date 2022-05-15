Кикабидзе боится, что Путин от Грузии камня на камне не оставит

15.05.2022  01:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Грузия, Д.Б., Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Если РФ победит на Украине, то следующей может оказаться Грузия, находящаяся в аналогичном управлении со стороны США.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший известный советский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«В Тбилиси квартир уже не осталось, потому что столько россиян приехало за эти 2-3 дня, бежавших оттуда. Мне это не нравится, потому что с ними могут пройти и те, которые если что-то случится, станут потом работать на Россию.

Мне один очень мудрый друг мой, старше меня, кстати, сказал: если Украина проиграет, а мы уже столько русских привели, а здесь их очень плохо встречают люди, там 90% беженцы, но там не разберёшься, кто есть кто, боятся квартиры сдавать. И они начнут жаловаться, что им здесь не уютно. Потом Путин скажет, что надо спасать наших сородичей в Грузии. Пойдёт в Грузию и камня на камне не оставит», – рассказал Кикабидзе.

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