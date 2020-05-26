Кикабидзе похвастался, что в Киеве поет на русском, а в Россию – ни ногой

26.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Более 12 лет известный советский грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе не был в России из-за несогласия с политикой российской власти.

Об этом он заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейтинг Путина и дальше упадет. Неправильная политика. Россия – огромная, красивая, хлебосольная страна, населенная замечательными людьми, читающая, с прекрасным искусством – почему они каким-то соседям доставляют неудобства? Вы – немаленькая страна и с вами так нельзя разговаривать. С нами можно ­– нам некуда деться, но это огромный грех. Я с 2008 года ни в одном городе не был», – заявил Кикабидзе.

Он добавил, что у него «есть отдушина» – если он хочет по-русски петь песни, то едет на Украину.

«Политика и народ – разные вещи. У меня очень много писем лежит из разных городов. Но нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить – я имею ввиду политиков. Не всех конечно, если к тебе вошел танк с каким-то флагом – ты в эту страну не должен ехать петь и развлекать. История такая вещь, что все на свои расставит», – подчеркнул артист.

По его словам, если политика поменяется – поедет на любые выступления и концерты.