Кикабидзе жаждет «свежей крови» в России

28.07.2019, Тбилиси, Владимир Гладков

Полноценное восстановление российско-грузинских отношений и «национальное примирение» возможны только после смены власти в России.

Об этом в интервью украинской редакции «Радио Свобода» заявил известный своей русофобской позицией советско-грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если правительство сменится, конечно возможно, я давно это говорю, тогда все по-другому будет. Должна прийти свежая кровь.

Что мне понравилось на Украине, что Зеленский вышел. Как с ним история закончится, дай Бог, чтобы хорошо, я его хорошо знаю.

Но, если свежая кровь не придет, и опять придет старшее поколение, которое было, тогда это мертвый номер.

Если придет свежая кровь, они же уже видели, в каком «Г» они все жили, молодые люди до 40-45 лет, они уже другую политику будут проводить», – считает артист.