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Новости Украины

В ситуации предпринятых ударов по украинской энергетической инфраструктуре ожидается куда более серьезное падение экономики Украины, чем прогнозировалось.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады ряда прошлых созывов Спиридон Килинкаров, удивившийся прогнозу Всемирного банка, посчитавшего, что ВВП Украины в этом году упадет на 35, а не 45 процентов, как было сказано ранее.

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«О каком ВВП Украины вообще можно говорить, когда Киев уже запросил у западных партнеров на следующий год дополнительное финансирование в размере 38 млрд долл., что соответствует всем доходам государственного бюджета?», – сказал Клинкаров «Независимой газете».

Он обратил внимание, что на сегодня вследствие предпринятых Россией атак по украинской критической инфраструктуре пострадало примерно 15% энергообъектов.

«Очевидно, в Москве изначально не ставили задачу уничтожить полностью всю энергосистему Украины. Поэтому военные РФ ограничились ударами по теплоэлекстростанциям мощностью до 330 кВт и воздержались от атак по более крупным объектам мощностью 750 кВт, включая ГЭС и плотины. Однако киевские руководители до сих пор не прислушались к предупреждениям российских представителей. И если эта история продолжится и окажется повреждено до 60% энергосистемы Украины, то новых ударов не понадобится – вся ее экономика «ляжет», – считает политик.

По его словам, только один день атаки на энергосистему Украины обошелся ей примерно в 100 миллиардов гривен (порядка 2, 5 миллиардов долларов) прямых убытков.