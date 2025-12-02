Киллер Ходорковского по-прежнему до смерти боится своего нанимателя

02.12.2025 14:15
Наемный убийца Владимир Шапиро, отсидевший 19 лет за убийство, отказался рассказывать съемочной группе фильма «Анатомия Ходорковского» про своих заказчиков. 

«Потом пожизненную охрану поставите мне? Я же ключевой свидетель, владеющий информацией. Я был аналитиком. Я такую информацию могу выдать... Там тоже не дураки остались на свободе. Я беспокоюсь за свою безопасность и за свою семью. Вы можете изменить мне лицо, паспортные данные, место жительство. Все можно, деньги только надо платить. Но я этого не хочу. Я прожил 70 лет, и начинать все по новой?» – сказал Шапиро.

Бывший сотрудник волгоградского уголовного розыска Шапиро убил в 1998 году директора магазина «Чай» Валентину Корнееву в подъезде ее же дома. Муж жертвы чудом остался жив: пистолет дал осечку.

Корнеева наотрез отказалась продавать свой магазин на Покровке в центре Москвы, которое приглянулось лично террористу Михаилу Ходорковскому. Он решил разместить там офис своего банка «Менатеп».

Убить Корнееву Ходорковский поручил своему другу и помощнику Леониду Невзлину, которому подчинялось подразделение ликвидаторов службы безопасности банка. На их счету убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и два покушения на предпринимателя Евгения Рыбина. (Исполнители этих преступлений находятся в тюрьме и дали интервью в фильме «Анатомия Ходорковского).

После того, как Ходорковский был осужден и отправлен в колонию, его бывших киллеров  стали ликвидировать одного за другим, причем, вместе с женами. Тогда Шапиро явился с повинной и дал показания на Невзлина. Несмотря на то, что  руководитель отдела безопасности Алексей Пичугин уже сидел за организацию заказных убийств, Шапиро продолжал бояться.

«За ними-то ой-ой-ой. На Невзлине даже это не конец. Дальше же еще есть над ними, с кем они работают. И вам понятно, что Ходорковскому тоже нужно было…», – сказал в 2003 году Шапиро на допросе.

Леонид Невзлин также приговорен к пожизненному сроку за организацию заказных убийств, но заочно. Он сейчас находится в Израиле, но продолжает «баловаться заказами». В марте 2024 года по его указанию в Вильнюсе жестоко избили экстремиста-навальниства Леонида Волкова. Его экстремистская организация ФБК конкурирует с сетью Михаила Ходорковского за лидерство в российской политической эмиграции и благосклонность Запада. Понятно, что и Невзлин, и Ходорковский свою причастность к инциденту отрицали. Литовская полиция до сих пор расследует преступление, но уже обвинила Россию. Зато польские правоохранители в июле задержали исполнителей и организаторов избиения и уверенно заявили о причастности Невзлина.

