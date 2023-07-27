«Килограмм тротила»: военнослужащий-изменник планировал публичную диверсию на корабле Черноморского флота

Анатолий Лапин.  
27.07.2023 16:16
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Терроризм, Украина


Завербованный Украиной российский военный планировал теракт на корабле Черноморского флота.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Завербованный Украиной российский военный планировал теракт на корабле Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба...

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По данным силовиков, корабль, который хотел подорвать коллаборант, является носителем высокоточного ракетного вооружения.

«В результате проведенных мероприятий задержан завербованный украинской спецслужбой военнослужащий Военно-морского флота Российской Федерации, у которого изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте. Также он подозревается в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну», – сообщили в ведомстве.

Теперь предателю грозит весомый срок сразу по нескольким статьям: теракт, незаконный оборот взрывчатки или взрывных устройств, госизмена и разглашение сведений, составляющих гостайну.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, задержанный мог планировать теракт на боевом корабле в День ВМФ, который будет отмечаться в ближайшее воскресенье:

«В условиях любых войн от подобных явлений мы не застрахованы. К сожалению, и факты предательства, и работы диверсионно-террористических групп всегда себя проявляют в любом конфликте. Однозначно, надо воздать должное работе наших контрразведчиков, работе спецслужб, которые выявляют и обезвреживают подобные случаи. Нам нужно быть бдительными, прекрасно понимая, что и у нас есть и «ждуны», и «пятая колонна».

Я думаю, это не простое совпадение, что подобного рода замыслы существовали накануне Дня флота, потому что наверняка противник будет использовать его для того, чтобы каким-то образом себя проявить».

В прошлом году Украина в День ВМФ нанесла удар беспилотником по штабу Черноморского флота в центре Севастополя.

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