Кимаковский объяснил, почему ВСУ уже не светит отбить Артёмовск

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ВСУ не смогут отвоевать обратно Артёмовск, потому что силы украинской армии заканчиваются, а в городе осталось много домов, каждый из которых может стать небольшой крепостью.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил находящийся под Артёмовском советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько активно враг действует на Артёмовском направлении? И удастся ли удержать город, потому что постоянно в лучших телеграм-каналах проходят слухи, что враг давит, и хочет вернуть себе этот город обратно», – спросил ведущий.

«Эти телеграм-каналы не лучшие, а жёлтые. И блогеров, которые их ведут, я хотел бы пригласить приехать и посмотреть на ситуацию в городе. От себя могу сказать, что в городе много домов ещё не разрушенных, каждый из них может стать «домом Павлова», как в Мариуполе, когда ребята из «Каскада» малой группой в течение двух недель отбивались от противника, окружённые со всех сторон», – сказал Кимаковский.

«О том, что они возьмут Артёмовск, речи вообще не идёт. Речь идёт только о тех населённых пунктах, которые находятся западнее от Артёмовска. Там идут очень серьёзные бои. По тому, что я видел в госпитале, какие приезжают раненые, противник использует достаточно большое количество запрещённых международным сообществом кассетных боеприпасов, причём различного типа», – добавил он.