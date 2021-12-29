Кинах: Кризис в госуправлении сравним с войной в Донбассе

29.12.2021  18:29 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Многие украинские предприятия, которые могли бы приносить деньги в экономику страны, простаивают из-за того, что власти потеряли контроль над происходящим в государстве и не учитывают национальные интересы.

Об этом в эфире ток-шоу «Марафон» телеканала «НАШ» заявил экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие украинские предприятия, которые могли бы приносить деньги в экономику страны, простаивают из-за того,...

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«Одесский припортовый завод – это отраслеобразующее предприятие. Оно уже второй месяц простаивает. В качестве причины называются высокие цены на природный газ. До сегодняшнего дня не проведен тендер на поставку. По сути, идет кадровый хаос, про который уже неоднократно говорилось.

Это сверхприбыльное государственное предприятие – таких всего четыре в мире с точки зрения географического расположения, коммуникаций, наличия возможности сохранять готовую продукцию, аммиакопровода», – отметил он.

«Мы теряем кадры. Чтобы воспитать высокопрофессионального работника в химической отрасли, нужно от 5 до 7 лет. Это все подтверждает огромную проблему деградации исполнительной власти на уровне Кабинета министров. Они теряют контроль над процессами и не контролируют деятельность таких предприятий в контексте общегосударственных интересов.

Нужно навести порядок, нужно, чтобы это предприятие работало эффективно и прибыльно. И не только оно. Кризис в государственном управлении, и это создает не меньшую угрозу, чем наши внешние испытания», – заключил Кинах.

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