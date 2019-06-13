Кинах ужаснулся масштабам деградации украинской экономики за годы независимости

13.06.2019

Если в начале 1990-х годов Украина имела более мощную экономику чем Польша, то сейчас она существенно отстает по многим показателям.

Об этом в интервью каналу UKRLIFE.TV заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале 90-х Украина производила 25-27% конечной продукции. Остальные 75% – продукция, которая была направлена на огромную кооперацию в масштабах экономики не только СССР. И все эти кооперационные цепочки были разорваны.

Украина со статусом независимого государства получила беспрецедентное наследие. На тот период, на начало 90-х по оценкам специалистов, не только украинских, но и международных, экономика Украины была пятой-шестой экономикой в Европе. Очень мощная экономика, ракетно-космический комплекс, авиастроение, кораблестроение, транспортный, химический комплекс. В начале 90-х мы были где-то на 10-15% выше чем Польша по разным показателям.

И где находимся мы в 2019 году, и что происходит у наших соседей? Это вопрос национальной безопасности и нашего будущего. На 1 января 2019 года когда мы сравниваем показатели Украины и Польши, то это вызывает большую тревогу. В 2018 году ВВП Польши составил 585 млрд долл, ВВП Украины – 115 миллиардов долларов. Разница в пять раз не в нашу пользу. Золотовалютные резервы Польши на 1 января 2019 года составили 118 миллиардов долларов, Украины – 20 миллиардов. Я уже не говорю о других показателях – соцстандартах, оплате труда, демографических и так далее», – сказал Кинах.