Кинах: Веерные отключения света неизбежны по всей Украине, даже в Киеве

Новости Украины

Из-за проблем с энергоресурсами украинцев ждут веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и столицу.

Об этом в эфире 4 канала заявил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы. А это должен быть жестко контролируемый процесс, потому что разговор идет про роддома, хирургические отделения, «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких, и т.д. И это должна быть такая система, где все отработано, утверждено и согласовано, и с минимальными потерями. Тем более, что речь идет про безопасность и жизни наших граждан. Очень мало – заявить о том, что у нас будут веерные отключения. Нужно каждому, на каждой территории, под руководством правительственных структур, специалистов отрабатывать этот очень четкий график прохождения отопительного сезона», – заявил Кинах.