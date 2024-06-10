Кино и немцы: бизнес из ФРГ верит в скорое украинское «покращення» и готов вложиться в него деньгами

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Немецкие фирмы планируют новые инвестиции на Украине – такими ожиданиями поделились представители деловых кругов ФРГ накануне предстоящей завтра двухдневной немецко-украинской конференции с участием представителей бизнеса, власти и общественников. На ней обсудят, как оказаться срочную помощь Украине на фоне массированных атак РФ

Планы и дальше расширять присутствие на украинском рынке есть у 43% из 142 немецких компаний, уже работающих на Украине. При этом только 8% бизнесменов заявили о желании забрать свои вложения и уйти из Украины.

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Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле-мае Германо-украинской торгово-промышленной палатой и консалтинговой компанией KPMG, условием для расширения своей деловой активности на Украине участники опроса назвали политическую и экономическую стабильность, финансовую помощь от государства, а также наличие гарантий на случай неспособности украинских клиентов оплатить счета по проведенным работам.

Примечательно отсутствие в этом перечне главной темы для макания еврочиновниками украинцев «мордой в грязь» – пресловутой украинской коррупции, о необходимости борьбы с которой говорят со всех трибун все кому не лень.

Выясняется, что при определенных условиях даже коррупция не помеха. Особенно если предполагаемые прибыли столь велики, что позволяют рассматривать расходы на взятки как допустимые издержки.

Что вызывает удивление, так это непонятно на чем основанный оптимизм немецких СЕО. руководители 42% компаний ожидают улучшения экономической ситуации на Украине в ближайшие 12 месяцев. Противоположного мнения придерживаются только 10%.

Может быть, деловые немцы знают что-то, чего пока не знаем мы, но это вряд ли. Ответ на этот вопрос могло бы дать знание о структуре немецких вложений в украинскую экономику – какие это конкретно отрасли, сектора и регионы страны. К сожалению, авторы исследования о котором идет речь не предоставляют такую информацию.