Кино и немцы. Однофамилец главаря ОУН объяснил Германии, что она должна Украине

18.03.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Известный своими нестандартными выходками украинский посол в Берлине Андрей Мельник снова порадовал публику, заявив, что Германия сильно задолжала Украине. Да ещё как – с начала прошлого века!

И вот, в качестве отработки «морального долга» перед Украиной, нынешняя Германия должна помочь Киеву вернуть «оккупированный Россией» Крым. Об этом украинский дипломат написал в колонке для немецкого издания Berliner Zeitung.

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Цитата: «Моральный долг Федеративной Республики положить конец оккупации Крыма исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие».

То есть, украинский дипломат поставил немцам на вид не только герра Гитлера, но и кайзера Вильгельма, чьи войска первый раз оккупировали территорию современной Украины в 1918 году (правда, тогда Крым к УНР имел весьма спорное отношение).

Не знаю, чему учат в киевской дипломатической академии, но украинский дипломат – всем дипломатам дипломат. Просто верх дипломатичности. Наверное, еще и кажется сам себе верхом гуманиста. Не потребовал же репараций за две оккупации. А «всего лишь» вернуть Крым. Мелочь, а Украине приятно.

Представляю, с какими глазами читали этот опус немецкие коллеги пана Мельника и политики в Бундестаге. Наверное, желание помочь Украине после этой статьи у них сильно выросло. Как говорится, не в службу, а в дружбу.

А если серьезно – статья Мельника выглядит как форменная подстава. И если бы украинским МИДом руководили не климкины, пусть уже и с другими фамилиями, посол Мельник уже собирал бы чемоданы для спешного отъезда на родину и последующей ссылки куда-нибудь в Монголию.

Проблема даже не в очевидной исторической безграмотности Мельника. Допустим, в 1918 году, на который он ссылается, как на факт первой оккупации, германские (а заодно и австрийские) войска были приглашены на Украину правительством УНР, делегация которого на переговорах в Бресте выклянчила собственное признание и вернулась в Киев в обозе немецких оккупантов. Тогда оно получило номинальную власть под клятвенное обещание организовать поставки в Германию продовольствия.

Момент этот был весьма красочно выписан в «Белой гвардии» ныне запрещенного на Украине Булгакова: «Однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом, московские смылись куда-то за сизые леса, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. (…) шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей».

Что же до второй оккупации, то в 1941-м Третий Рейх оккупировал УССР. Как известно, этот период истории был успешно декоммунизирован, и нынешняя Украина славит тех героев, которые 30 июня 1941 года объявили во Львове союзную Рейху Украинскую державу во главе с фюрером из ОУН. Так что сначала бы пан посол определился: все-таки немцы были союзниками или оккупантами? А то нехорошо взыскивать с бывшего союзника спустя 75 лет какой-то «моральный долг».

Наконец, есть еще одно интересное обстоятельство. Если уж исходить из страданий от гитлеровской оккупации, как мерила обязывающего помогать морального долга, то самым пострадавши от Гитлера государством был СССР. И, соответственно, нынешняя РФ, как его правопреемница. Исходя из логики украинского посла, Германия оказывается перед сложным выбором: то ли, памятуя о моральном долге за оккупацию, помогать России и признать Крым ее частью, то ли помочь Украине вернуть Крым, закрыв глаза на то, что нынешний Киев считает героями тех, кто в 1941-м был союзником осужденного в самой Германии Гитлера.

И ведь это мы сейчас только прошлись по самым верхам. Если же пуститься вглубь, то наружу вылезет такая бездна неудобных нынешнему Киеву и начальству Мельника смыслов, что мама не горюй.

Но даже если отставить вопросы истории в сторону. Каков расклад на сейчас?

Если предельно упростить ситуацию, Германия, начиная с 2014 года, находится на растяжке интересов. С одной стороны, на нее давят американские союзники по НАТО, требуя присоединения ко все новым антироссийским санкциям и сворачивания совместных с РФ экономических проектов вроде Северного потока-2.

И это американское давление подкрепляется весомым аргументом в виде размещенных на немецкой территории еще со времен Холодной войны американских военных баз. По факту ФРГ до сих пор – оккупированная территория. Хоть эта оккупация уже давно «дружественная». Тем не менее, всегда есть маленький шанс на то, что этот друг окажется вдруг…

С другой же стороны, Германия – крупнейший в ЕС экономический партнер России. Совместных проектов с российскими государственными и частными компаниями – на сотни миллиардов евро. И Германия сильно страдает от бремени антироссийских санкций.

Политика – концентрированное выражение экономики. Поэтому неудивительно, что в политическом классе ФРГ имеется значительный пул «друзей России». Это и видные деятели социал-демократов – самой знаковой фигурой среди которых является нынешний член акционер Роснефти и экс-канцлер Герхард Шредер. И масса политиков из радикально левой Ди Линке. И правая партия Альтернатива для Германии в Бундестаге, депутаты которой регулярно ездят с визитами в тот же Крым.

Есть сторонники нормализации с РФ и в среде правящих христианских демократов, хотя их там и меньше, чем среди левых или крайне правых.

Не все из них настроены пророссийски, но все – прагматично. И никто не видит нынешнюю ситуацию в качестве вечной. Наоборот, все они заинтересованы в скорейшей нормализации, чтобы спокойно торговать с русскими. В этом смысле те же минские соглашения для ФРГ – оптимальный вариант. Который, в случае выполнения, позволил бы снять с себя ярмо санкций.

Но именно минские соглашения Украина как раз и не выполняет. Да еще и периодически огрызается. И имеет наглость упрекать немцев в том, что их помощь недостаточна и требовать ужесточения санкций. Или, как тот же посол Мельник, начинает поучать немецких историков, как они должны относиться к украинскому голодомору.

В этом смысле уже упомянутый Шредер, вступив однажды в перепалку с украинским дипломатом по поводу Крыма, выразил коллективное бессознательное немецкого политикума. Напомню, тогда экс-канцлер сказал, что ни один российский президент не вернет Украине Крым. На что посол Украины Мельник парировал, что «возвращение» Крыма Украине якобы «так же очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе», и предложил немецкому политику пари на этот счет.

Так что совершенно очевидно, что отнюдь не дипломатические эскапады украинского дипломата никаких дополнительных дивидендов Украине не принесут. Скорее наоборот, заставят Берлин еще более тяготиться навязанными Америкой бедными, но наглыми родственниками с востока.

Понимают ли это в Киеве, и если да, почему не одергивают зарвавшегося однофамильца лидера одного из крыльев ОУН? – вопрос риторический.