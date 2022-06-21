Кино и украинцы: Генштаб ВСУ снял видео с подбитым русским танком
21.06.2022 09:53 (Мск), Киев
Генштаб ВСУ показал видео удара украинских военных из 10-й горно-штурмовой бригады по танку ВС РФ.
Видео размещено на страничке Генштаба ВСУ в запрещенном в РФ фейсбуке.
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“#ТАНЧИК от воинов 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Выглядит так по-киношному. Но сейчас главное не забывать, что это не фильм, а тяжелая и опасная боевая работа…”, – говорится в сообщении.
Спасибо!
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