06.08.2021, Москва, Максим Никифоров

Издание «Деловой Петербург» выпустило материал, в котором журналисты попытались связать появление постера к фильму «Шугалей-3» с предвыборной агитацией в Петербурге. Высказанные предположения прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель напомнил, что глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей пробыл в плену у ливийских боевиков почти два года. И только под давлением мировой общественности террористы были вынуждены отпустить ученого. Таким образом, социолог победил в этой борьбе, а люди, боровшиеся за его свободу, исполнили свой гражданский долг.

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Пригожин указал на непрофессионализм журналиста, писавшего материал. В связи с этим он посоветовал автору статьи обратить внимание на дату публикации постера с изображением Смольного собора и словом «возвращение». Бизнесмен отметил, что это произошло задолго до начала политической кампании, поэтому никак не соотносится с предвыборной агитацией.

«С самого начала создатели фильма верили, что Шугалей вернется и сядет на скамейку напротив Смольного собора, символа Петербурга и христианства в одном лице. Того, что сейчас выглядит как пророчество, год назад никто не знал. Никто не знал, что бывший пленник соберется в Заксобрание. Максим Шугалей — герой, честнейший человек и бескорыстный патриот России», — цитирует слова предпринимателя пресс-центр «Конкорда».

Напомним, в октябре 2020 года постер к картине «Шугалей-3» опубликовал бывший президент ФЗНЦ Александр Малькевич. Судя по картинке, действия заключительной части трилогии будут посвящены освобождению ученого из плена террористов и его возвращению в родной город.