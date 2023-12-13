«Киношная показуха»: в Киеве дали оценку захвату горловского террикона

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Захват горловского террикона – это показушная акция ГУР, которая была призвана показать хоть какую-то победу на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР националист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 100% согласен, что это заготовка, не знаем, какой ценой этот рейд произведен. Это рейд, это спецподразделение, скорее всего, это ГУР исполнял. Да, это героизм, но это киношная показуха. Потому что враг атакует по всей линии фронта – это и заявление Генштаба, и мои друзья с фронта звонят и говорят. Под угрозой потеря Работино – это факт, серьезнейшее наступление в районе Авдеевки и Марьинки, серьезная группировка врага собирается в районе Купянска – явно готовятся идти к прорыву», – сказал националист.

«Поэтому на фоне этого всего эта показуха с горловским терриконом – дай бог, чтобы она не стоила жизней нашим ребятам, но эта показуха не сработает, потому что американские конгрессмены получают справки от своей разведки. Их разведка, находясь у нас в стране официально, видит все. Она видит реалистическую картину. Не просто прорыв и показушный захват горловского террикона, а видит всю линию фронта, серьезнейшие бои, героизм наших солдат», – заявил Мосийчук.