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Новости Украины

— Бэрримор, что это за вой на болотах? — Это украинские кастрюли проклинают одесситов, принявших участие в Московском международном кинофестивале.

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Скандал начался с поста в Фейсбуке одесского краеведа Александра Бабича, который в 2014 году, почуяв конъюнктуру, резко принял версию о закладке Одессы королем Данилой и стал выискивать повсюду русских шпионов, будучи при этом человеком русскоговорящим до мозга костей.

«Одесская Студия «Tour de Force» долго снимала кино по Федору Михайловичу [Достоевскому] к «евойному» 200-летию. И сняла. И в декабре 2021 подалась в программу Московского (прости Господи) международного кинофестиваля им. Михалкова. И вот удача!.. Кино взяли и показали в кинофестивальной номинации «Русский след». Да — русский след (я лично перепроверил на сайте гавнофестиваля). И вчера в Москве, показали кино из Украины. Теперь фестиваль еще сильнее «международный» — вон, даже Украина представлена. Единственным этим фильмом… Черт вас подери, война с московской ордой идет с 2014 года!», — поднял волну Бабич.

В ситуацию влезла и местная буйнопомешанная активистка-нацистка Алена Балаба, которая усмотрела в случившемся еще больше предательских деталей:

«Наша страна через полгода после начала полномасштабного вторжения в террористическом государстве представляет одесский фильм одесского режиссера Наташи Князевой, в главной роли которого играет жена вице-мэра Одессы Павла Вугельмана — Виктория и его сын Давид. Скорее всего, деньги на кино тоже из мэрии Одессы. Название картины «Кроткая». По Достоевскому. То есть «русский мир» как он есть в полном объеме и по методичкам Суркова и «х…ла». Тизер в кино сделали 20 июня 2022 года — когда война шла полным ходом. А затем отправили на московский кинофестиваль… А потом все это пошло михалковым и российским пропага…нам».

«Выдающийся» ученый, руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк был краток:

«Це піз…ц».

Но только вся эта высокоразвитая компания историков и краеведов — один благородный лексикон чего стоит! — не учла, что фильм, как они сами и написали, «снимали долго», окончив в прошлом году, когда на Украине еще не успели напринимать драконовских законов «за сотрудничество со страной-агрессором».

А так как единственным местом, где могли подработать нищие и альтернативно талантливые одесские кинематографисты, было русское кино или, на худой конец, совместные российско-украинские проекты, то вся эта шелупонь с жовто-блакытными флажками на аватарках повылазила и начала оправдываться в духе «и я работал в этом фильме, и я, но… мы ни в чем не виноваты!».

«Это просто возмутительно! Эмоции просто кроют! Словно и нет моей вины, но противно на душе от того, что моя фамилия стоит там, в описании этого фильма! Гадко от того, что Украина вписана в московитском фестивале как страна-участник! Вот такой стыд!», — заистериковал в Фейсбуке какой-то одесский композитор Стас Михайленко, наверняка тоже великий, просто никто не знает.

С заявлением выступили и одесские кинематографисты, потребовав исключить из их рядов коллегу, работавшего на «Кроткой», но не покаявшегося:

«Одним из тех, чья фамилия трижды упоминается в титрах этой ленты (соавтор фильма, оператор и актер-исполнитель), оказался Сергей Колбинев, который входит в состав членов Национального союза кинематографистов Украины. Правление Одесского отделения НСКУ считает категорически недопустимым дальнейшее членство этого человека в рядах Национального союза кинематографистов Украины».

Однако больше всего досталось семейству вице-мэра Вугельмана, потому что сколько бы мэр Труханов не кричал о том, что «Крым — это Украина!» (зачем кричать — трухановская суть и так понятна), однако кастрюли все равно продолжают считать горсовет кублом сепаратизма.

«Павел Вугельман — кошелек партии «доверия» в Одессе («Доверяй делам» Труханова — ред.), — вступила в полемику затычка во все дыры нацист Демьян Ганул. — Семья одесского чиновника топ звена снимается в фильме для россиян, вы еще удивляетесь почему все так? Почему Путин напал? Такие как Вугельман своими действиями и действиями своих бестолковых родственников, звали сюда русские войска!».

Але, СБУ и т. п.

Также Ганул вывалил в Сеть фото из Инстаграмм Виктории Вугельман на праздновании дня рождения ее сына Давида:

«Обратите внимание на цвета шариков (триколор РФ), это было 13 июля этого года. В это время вся Украина была желто-голубая… Уроды кацапские. Они до сих пор ждут Россию, им мало убитых украинцев».

Что касается самого Вугельмана, которого неоднократно обвиняли в коррупции и разбазаривании городской недвижимости, включая памятники архитектуры, то, заметьте, наци-стервятников это совсем не смущало. А по кино, то, может, это вообще его единственное доброе дело?..

Кстати, не подскажет ли «высокое собрание» шариковых, а до какого года шлак «95 квартала» выходил на коммерческих и беспринципных телеканалах России? А-а-а, на протяжении 2021-го, как упорно напоминает Google. Как там — «черт вас побери, война с московской ордой идет с 14-го года»?.. Ах, да, как я мог забыть — это другое!..

Впрочем, ведь и правда другое — между Достоевским и «членом по роялю» есть разница.