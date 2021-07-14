«Кіновиробництво гибнет – кругом русские» – украинский продюсер

14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Молодому поколению Украины необходимо перекрыть любой русскоязычный контент, однако на сегодняшний день в той же украинской киноиндустрии нет людей, способных делать качественные украинские продукты, конкурирующие с русскими фильмами и сериалами.

Об этом говорили участники проходящего в Киеве форума «Украина 30», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть проблема использования украинского языка во внешкольной неконтролируемой государством сфере. Например, если мы говорим об образовании в промежуток между уроками не переменах, после школы. Ребенок далеко не всегда, учась на украинском языке, проживая на Украине, и даже пребывая дома в украиноязычной среде, использует украинский язык. Почему? Давайте спросим, хотя ребёнок этот умеет разговаривать на украинском языке и понимает его, конечно. Потому что тот информационный продукт, который дети в школе и молодежь обговаривают друг с другом, он приходит к ним на другом языке. Это, дай Бог, чтобы были англоязычные продукты, и они их обговаривали на английском языке, но преимущественно, конечно, это русский язык», – рассказал заместитель министра культуры Украины Ростислав Карандеев. «Прослушивание музыкального продукта, просматривание телевизионного, кинопродукта, большое количество происходит в нашей области на русском языке. Уменьшение этого сегмента и увеличение украиноязычного продукта, который будет интересовать детей и молодежь, это будет определенным залогом того, что обговаривать его, то есть говорить на украинском языке вне официальной сферы учебного процесса, будут тоже на украинском языке», – валял дурака замминистра.

Однако директор телеканалов «НЛО» и «Indigo» Иван Букреев рассказал, что, например, украинизация кинематографа зашла в глубокий тупик.

«Я говорю о развитии индустрии (киноиндустрии), потому что кинопроизводители и каналы скажут – у нас есть университет, но у нас нет киношкол, у нас колледжей, которые готовят специалистов на протяжении двух-трёх лет, в отрасли нет, а это большой слой специалистов, которые обучаются практически на площадке, никто их не учит… Много сценаристов, которые работают в киноиндустрии, они не пишут. Вопрос не в том, что они не знают украинский язык, они его знают, но писать именно на таком уровне, как они могут на русском языке, – на украинском они не могут», – констатировал продюсер. «Не все актеры хотят играть в сериалах на натуральном украинском», – добавил Букреев.