Кинжал для Патриота

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В укронете упорно разгоняют новость о фальшивой перемоге ПВО Украины, якобы сбившей российскую гиперзвуковую ракету Х-47М2 «Кинжал» над Киевом в ночь на 4 мая. Утверждается, что для этого применялся американский ЗРК «Пэтриот». Мэр Виталий Кличко даже показал немецким журналистам обломки.

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Представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил фантазии городской администрации Киева. Уж очень хочется заявить о супер возможностях своего ЗРК. Наверняка производители «Патриота» намекнули, что не плохо бы сделать на этом факте рекламу.

Как же! Недоступный для ПВО русский «Кинжал» сбит американским супер комплексом! Глядишь, и продажи подрастут. Ну, и мы в долгу не останемся!

Конечно, подрастут, если покупатели, как «лохи с «Привоза», будут верить каждой цыганке или каждому Кличку, которые позирует на фоне железки с дыркой в носовой части. Ну, этот скажет все, что «пиндосы» велят. Даже то, что это русская атомная подводная лодка, которая пыталась всплыть в сквере Киева, но работники ландшафного дизайна обнаружили ее и выкопали культиватором.

Кто-то из укроспецов, даже, сравнил фотографии «Кинжала», подвешенного к самолету и найденного металлического лома. Вот жаль, что авторы новости не играли в игру, которая называется «Найдите десять (пять и т.п.) отличий».

А вот читателю предлагается самому сравнить Х-47М2 «Кинжал», найденные в Киеве обломки, включая и некую головную часть и … бетонобойную бомбу БетАБ-500ШП без ракетной части. (См. фото) По-моему, сходство очевидно. И явно не с «Кинжалом».

Это для киевских любителей сбора металлолома.

Что касается того, насколько реально сбить гиперзвуковой «Кинжал» американским «Пэтриотом», я попросил рассказать моего давнего знакомого, отставного офицера ПВО Евгения Кириченко и вот, что он написал:

«Посмотрев снимки «сбитого» «Кинжала», могу сказать, что он сильно напоминает обломок чугунной канализационной трубы. Там толщина в спичечный коробок, не меньше. У «Кинжала», как и у всех подобных ракет, в головной части находится радиолокационная ГСН(головка самонаведения), которая должна «просвечивать» через стенку головной части, т.е., головная часть должна быть тоньше гораздо. Мы не знаем, какие комплексы «Пэтриот» США передали Киеву, но известно только одно – они не способны работать по ракетам с гиперзвуковой скоростью. Во-первых, траектория «Кинжала» построена так, что радары «Пэтриота» засечь ее могут только на последнем участке маршрута – спецы называют его терминальным участком полета, когда ракета, разогнавшись, практически в космосе, где нет атмосферы – это 250-300 км от поверхности земли, пикирует резко вниз, пробивая атмосферный слой и сильно разогреваясь при этом из-за трения о воздух. Скорость при этом у нее замедляется, что дает некоторые шансы ракете-перехватчику «Пэтриота» ударить по «Кинжалу». То есть, теоретически, она может попасть в нее. Но тогда обломки выглядели бы по-другому. После поражения цели и взрыва головной части «Пэтриота», найденный элемент напоминал бы сито из-за осколков. А здесь всего одна большая дыра.

Но это чисто теоретически. А практически «Пэтриот» не способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, потому что его радары не успевают их засекать. Это сами американцы признают. «Пэтриот» может перехватить аэробаллистические цели типа планирующих авиабомб, крылатых ракет и ракет от Искандера. Гиперзвуковую X-47M2, именуемую «Кинжалом», перехватить можно только ядерным зарядом. И при том надо иметь в виду, что «Кинжал» маневрирует при подлете к цели. При этом возникают перегрузки колоссальные, и чтобы его перехватить, точно также должна делать резкие повороты ракета-перехватчик. Вот только ее корпус вряд ли выдержит такие перегрузки».

Причина распространения дезы вокруг мифического поражения российского «Кинжала» американским «Пэтриотом» вероятно также связана со значительным отставанием американцев в создании гиперзвуковых ракет. После целой череды неудачных испытаний своей гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW в декабре прошлого года эту ракету удалось запустить с борта стратегического бомбардировщика В-52 и разогнать до гиперзвука. Но до показателей российских, китайских, северо-корейских и иранских образцов, еще очень далеко. Да и говорить о завершении разработки и испытаний и, тем более, о вероятности оперативной поставки этого оружия в ВВС США, пока еще рано.

Вот и пытаются, если не свое продвинуть, то оружие противника дискредитировать.

Как говорится, «с кем поведешься…так тебе и надо», -видимо чисто хохляткое «…а шо ни зъим, то понадкусываю» сильно заразно!