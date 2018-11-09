Кипрская церковь ушла от резких заявлений по украинскому вопросу
Константинополь не дождался поддержки от Кипрской церкви. Официальный сайт Кипрской архиепископии распространил заявление «по украинскому вопросу».
В частности, в заявлении сказано:
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Кипрская Церковь поддерживает хорошие отношения со всеми поместными православными Церквами – от Вселенского патриархата и до молодой Церкви Чешских земель и Словакии, а также со Святой Русской Церковью.
Также Архиепископия призывает всех избегать резких публичных заявлений, которые только ухудшают ситуацию. Кипрская Церковь надеется, что все проблемы будут решены в откровенном диалоге с любовью. Кроме того, она выражает готовность любым образом содействовать в этом направлении».
Таким образом, традиционно близкая к Константинополю поместная церковь не высказала ему поддержку, хотя близкие к Фанару эксперты отмечали, что Варфоломей в своих действиях может вполне рассчитывать на поддержку этнически греческих Кипрской и Элладской церквей.
Более того, призыв не «ухудшать ситуацию» свидетельствует о том, что последствия вторжения Варфоломея на Украину Кипрская церковь считает негативными.
Элладская православная церковь свою позицию официальную позицию по данному вопросу пока не сформулировала.
Метки: Кипрская Церковь, мнение, Украина
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.