Кипрская церковь ушла от резких заявлений по украинскому вопросу

09.11.2018, Киев, Дмитрий Скворцов

Константинополь не дождался поддержки от Кипрской церкви. Официальный сайт Кипрской архиепископии распространил заявление «по украинскому вопросу».

В частности, в заявлении сказано:

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«Кипрская Церковь поддерживает хорошие отношения со всеми поместными православными Церквами – от Вселенского патриархата и до молодой Церкви Чешских земель и Словакии, а также со Святой Русской Церковью.

Также Архиепископия призывает всех избегать резких публичных заявлений, которые только ухудшают ситуацию. Кипрская Церковь надеется, что все проблемы будут решены в откровенном диалоге с любовью. Кроме того, она выражает готовность любым образом содействовать в этом направлении».

Таким образом, традиционно близкая к Константинополю поместная церковь не высказала ему поддержку, хотя близкие к Фанару эксперты отмечали, что Варфоломей в своих действиях может вполне рассчитывать на поддержку этнически греческих Кипрской и Элладской церквей.

Более того, призыв не «ухудшать ситуацию» свидетельствует о том, что последствия вторжения Варфоломея на Украину Кипрская церковь считает негативными.

Элладская православная церковь свою позицию официальную позицию по данному вопросу пока не сформулировала.