//exit;
09.11.2018, Киев, Дмитрий Скворцов
 
Мнение, Религия, Украина
Просмотров:

Кипрская церковь ушла от резких заявлений по украинскому вопросу

Константинополь не дождался поддержки от Кипрской церкви. Официальный сайт Кипрской архиепископии распространил заявление «по украинскому вопросу».

В частности, в заявлении сказано:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кипрская Церковь поддерживает хорошие отношения со всеми поместными православными Церквами – от Вселенского патриархата и до молодой Церкви Чешских земель и Словакии, а также со Святой Русской Церковью.

Также Архиепископия призывает всех избегать резких публичных заявлений, которые только ухудшают ситуацию. Кипрская Церковь надеется, что все проблемы будут решены в откровенном диалоге с любовью. Кроме того, она выражает готовность любым образом содействовать в этом направлении».

Таким образом, традиционно близкая к Константинополю поместная церковь не высказала ему поддержку, хотя близкие к Фанару эксперты отмечали, что Варфоломей в своих действиях может вполне рассчитывать на поддержку этнически греческих Кипрской и Элладской церквей.

Более того, призыв не «ухудшать ситуацию» свидетельствует о том, что последствия вторжения Варфоломея на Украину Кипрская церковь считает негативными.

Элладская православная церковь свою позицию официальную позицию по данному вопросу пока не сформулировала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть