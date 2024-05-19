«Кипятить не более одной чашки воды» – в Киеве требуют экономить электричество

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Тотальный дефицит электроэнергии на Украине требует от каждого её жителя перехода на очень экономный режим даже при готовке еды и заварке чая.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы сегодня оцениваете состояние энергосистемы Украины, насколько всё критично?», – спросила ведущая.

«Сегодня утром я готовил себе завтрак. И я поймал себя на мысли: «Что это я, негодник, делаю, у меня кастрюля без крышки». Я нашёл крышку, и накрыл кастрюльку, потому что тогда быстрее закипит вода, и я меньше буду тратить электроэнергию. При том, что я могу заплатить, я не бедный. Когда я готовлю утренний чайник, я заливаю ровно чашку, у меня глаз-алмаз. Никогда не будет полный чайник несколько раз кипеть», – рассуждал Кучеренко.

«Это мой совет всем – прежде чем разбираться в глобальных проблемах, найдите для себя вот такие простые вещи. Это будет наш с вами маленький вклад в эту копилку. Я не говорю сидеть вообще в темноте, но экономить – это уже немало», – добавил он.