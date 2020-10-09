Киргизия достала: России пора покончить с «кочевыми демократиями»

09.10.2020, Москва, Владимир Гладков

России «на фиг» не нужна «кочевая демократия», которой бравируют устроившие бардак в своей стране киргизы, создавая очередную зону нестабильности и благодатную почву для третьих стран.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, именно то, что мы очень многим, в том числе на постсоветском пространстве, позволили почувствовать себя невероятно свободно, именно это, в том числе, не только, но в том числе, приводит к большому количеству проблем и на постсоветском пространстве.

Возьмем те же государства Средней Азии или ту же Киргизию. Ну, слушайте, третий раз с 1991 года там повторяется этот бардак, третий раз! И третий раз нам рассказывают байки, что там революция, народ вышел, так сказать, справедливость устанавливать и прочее, прочее.

В то время как на самом деле, государства там просто нет, есть ширма, есть занавеска, есть знаете, как Буратино у папы Карло, там был очаг нарисован, он ткнул туда носом, он думал, что настоящее, а оказалось – нарисованное. Вот такими нарисованными очагами являются практически все постсоветские государства, ткни туда носом Буратино, а там дырка.

Но это понятно, но когда мы с ними пытаемся выстроить отношения как не с нарисованными, а настоящими государствами, мы, таким образом, хотим мы или нет, даём предпосылки для возникновения там конфликтов, бардака, хаоса, проникновения туда третьих стран и так далее, и тому подобное», – заявил политолог.

«Проблема состоит в том, что этой ситуацией сейчас, несомненно, начнут пользоваться третьи страны, которым совершенно наплевать – будет там хорошо, не будет там хорошо, они будут использовать ситуацию. Для них, если в этой Киргизии будет черная дыра – это будет очень хорошо.

Потому что из этой черной дыры можно будет действовать и на Китай с его Синьцзян-Уйгурским автономным районом, и на интересы России, и на весь регион в целом, развивая тему «народной революции» или еще какой-то белиберды, которую они себе придумают. «Кочевая демократия», они любят это: «Мы номады, у нас кочевая демократия» – вот нафиг она мне нужна, такая демократия ваша кочевая?

Так вот, на самом деле, нам нужно понимать: пока мы тоже будем делать вид в то, что мы верим в эти нарисованные государства и нарисованные очаги, до тех пор нам будут через это дело создавать проблемы», – добавил Михеев.