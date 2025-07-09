Верхушка Киргизии обманывает Путина

Несмотря на заверения киргизского президента Садыра Жапарова о сохранении статуса русского языка и строительстве новых русских школ, в республике продолжается кампания по тотальной декоммунизации и дерусификации, что ведёт к росту русофобских настроений.

После встречи с российским президентом в Москве Садыр Жапаров поспешил заявить прессе о важности сохранения статуса русского языка, но реальность явно контрастирует с его высказываниями. Ведь в Киргизии помимо принятия дискриминационного закона о языке происходит параллельно и процесс тотальной декоммунизации.

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Начался он с момента принятия и подписания президентом КР в конце декабря прошлого года закона об окончательной реабилитации жертв политических репрессий, подготовленного фондом «Сорос-Кыргызстан» и под действие которого попали бандиты, террористы, басмачи и участники Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

А уже в июне в городе Ош под покровом ночи тайно без каких-либо обсуждений власти демонтировали самый высокий памятник Ленину в ЦА. Теперь в этом же крупнейшем городе юга КР местный кенеш (совет) принял решение переименовать и улицу Ленина в улицу Алымбека-датки, феодала, который в 19 веке получил право править местными землями от кокандских ханов.

По иронии судьбы, как раз русские войска, ликвидировав Кокандское ханство, запретили рабство, которое было неотъемлемой частью местной торговли и экономики, в том числе и во времена этого Алымбека.

То есть власти сознательно героизируют рабовладельцев и возвращают общество ментально обратно в период феодализма, представляя Ленина и коммунистов в качестве проводников «российского империализма» и «угнетения».

И вот уже в эти дни снесли в городе Балыкчи памятник известному русскому географу, ботанику, энтомологу, путешественнику, коллекционеру, общественному деятелю Семенову-Тян-Шанскому, который собственно в 19 веке впервые и начертил на карте земли Киргизии, ранее неисследованные европейцами. Монумент был установлен в 1982 году к 155-летию со дня рождения ученого.

Как и в истории с памятником Ленину, жителей никто не извещал об этом акте вандализма, так как операция также проводилась ночью, а местность была оцеплена полицией. При этом нельзя сказать, что это была какая-то личная инициатива, потому что план прорабатывался заранее, а указания спускались из Бишкека.

То есть этот случай еще раз демонстрирует, что под видом декоммунизации на самом деле происходит тотальная дерусификация и избавление от всего русского, в том числе в историографии, в топонимике и в архитектурном и культурном облике городов. Поэтому, когда чиновники и депутаты говорят о «геноциде» во времена СССР, они имеют ввиду необходимость «деколонизации» по лекалам Запада.

И всё делается по примеру соседнего Казахстана и закавказского Азербайджана, куда сразу же после встречи с Путиным отправился Жапаров на заседание саммита Организации экономического сотрудничества. Цель – провести эту политику быстро и в сжатые сроки пока идёт СВО.

При этом никакой реальной борьбы против иноагентов, осуществляющих работу по подрыву стабильности в республике, Бишкек не ведёт. Так, например, в местных СМИ прошла информация о том, что Париж под прикрытием НПО «Полис Азия» старается разогреть межэтнические противоречия как раз на юге Киргизии.

Этот тревожный факт прокомментировал известный российский политолог Никита Мендкович:

«Под лозунгом «прав на автономное управление» НПО при поддержке французского IFEAC провоцирует сепаратизм среди инонациональных анклавов в приграничной полосе. В том числе с прицелом на воссоздание конфликта Кыргызстана и Таджикистана, который недавно после долгой тяжелой работы погасила Москва. Но что в сухом остатке? “Полис Азия”/”Эсимде” до сих пор официально не признана иноагентом. Французам не вынесли даже ноту МИД за поддержку сепаратизма. Про арест и уголовное дело против “эсимдешников” (Ногойбаева и Ко) вообще молчу».

Как видим, западные фонды и НПО вновь в чести у Бишкека, а значит новые грабли обеспечены.