Киргизия и США начали войну из-за иноагентов

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В Киргизии с переменным успехом идёт ожесточённая борьба между противниками проамериканских фондов и организаций и их лоббистами. В течение уже нескольких лет в республике не могут принять жесткий закон об НКО, а посольство США оказывает давление на тех, кто его инициирует и продвигает.

Об этом пишет международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Начиная с 2019 года в КР возникали разные проекты закона об НКО, но они как раз из-за противодействия западных посольств и фондов дальше первого чтения не шли и или максимально смягчались. Пару лет назад закон всё-таки приняли, но он оказался абсолютно безобидным для западных фондов и НПО.

Эти беззубые нормы в начале прошлого года попробовала поправить депутат Надира Нарматова, внеся свои изменения, в которых предложила ввести понятие «иностранный представитель» аналог «иностранного агента», уголовную ответственность за нарушение законодательства, а также единый реестр неправительственных организаций, получающих средства из-за рубежа.

И эти поправки таким же образом заволокитились бы или их отвергли, если не те политические события, которые произошли в республике недавно и резко ускорили внутриполитические процессы.

Ситуация резко изменилась после раскрытия попытки переворота в начале января этого года, когда сотрудниками ГКНБ были арестованы эмиссары строительного олигарха и бежавшего в США оппозиционного деятеля, о чём мы уже писали в одном из предыдущих материалов. Местным спецслужбам удалось выяснить, что к подготовке свержения государственного строя в КР были привлечены представители десятка СМИ и НКО, получавшие финансирование из западных фондов.

Властям республики стало очевидно после допроса редакторов и проведенных обысков, что срочным образом необходимо форсировать процесс принятия нового закона об НКО, чтобы поставить эту сферу под жесткий контроль государства. Но попытки сразу же натолкнулись на активное противодействие со стороны американских дипломатов, которые оказывали личное морально-психологическое воздействие на отдельных депутатов.

Киргизские издания распространили материалы о том, как посол США в Бишкеке Лесли Вигери лично разговаривал с членами профильного комитета парламента и угрожал их семьям в случае принятия закона об НПО. Известный российский политолог Никита Мендкович подтвердил этот факт, назвав его неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны, за что нужно выдворять за её пределы.

«Мои источники подтверждают факт давления посла на депутатов за несколько часов до снятия закона с рассмотрения. Мне лично представляется, что после такого посла нужно объявить персоной нон-гранта и выдворить из страны или хотя бы «рекомендовать срочно уехать», как было с экс-послом Великобритании в том же Бишкеке Чарльзом Гарреттом, которого поймали на координации попытки госпереворота осенью 2022 года («кемпир-абадский заговор»)», – подчеркнул Никита Мендкович.

Но на этом американская сторона не остановилась и в конце января госсекретарь США Энтони Блинкен направил президенту КР Садыру Жапарову письмо, содержание которого известно лишь частично, но даже из того что известно уже понятно, что это попытка оказать грубое давление на Бишкек.

В этом послании глава Госдепа «выразил озабоченность по поводу законопроекта об иностранных представителях». По его словам, поправки в действующий закон якобы «заблокируют доступ граждан КР к жизненно важным услугам, поддерживаемым Соединенными Штатами и другими международными партнерами».

В итоге Блинкен перешёл к открытым угрозам прекратить какую-либо помощь небогатой горной республике по различным гуманитарным и социальным программам, что в ситуации дефицита бюджета и экономических проблем воспринимается в руководстве Киргизии чрезвычайно болезненно.

В частности, глава Госдепа пообещал «уменьшить международную поддержку программ, которые поддерживают ваши приоритеты в области экономики, здравоохранения и чистой энергии».

«Организации гражданского общества будут оказывать мало услуг вашим гражданам… американские партнеры по реализации настолько обеспокоены этим законом, что рассматривают возможность превентивного прекращения своей деятельности в Кыргызской Республике» – пишет Блинкен.

К чести президента республики Садыра Жапарова он достаточно жёстко ответил на эти выпады главы внешнеполитического ведомства США.

Он передал письмо через министра иностранных дел Киргизии Жээнбека Кулубаева американскому послу, в котором призвал Вашингтон объективно рассматривать происходящие процессы в стране. В конце он потребовал от янки невмешательства в дела республики.

«Единственная моя просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул в письме президент Киргизии.

Однако этого явно недостаточно, чтобы сломить проамериканское лобби, которое пустило глубокие корни в государственный аппарат республики, так как западные фонды и многотысячные НКО действуют в Киргизии с начала 90-х. Многие чиновники и депутаты участвовали ранее или участвуют сейчас в различных совместных проектах и программах с USAID, фондом «Сорос-Кыргызстан» и другими правительственными агентствами стран ЕС и Великобритании.

В итоге 14 февраля произошло позорное событие на заседании Жогорку Кенеша (киргизского парламента), когда депутаты вернули обратно законопроект об НКО на новое рассмотрение в профильный Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, члены которого уже активно обрабатывались американской стороной.

Интересно, что вопрос о принятии соответствующих поправок уже был включён в повестку обсуждений, но заместитель конституционного комитета Чынгыз Ажибаев неожиданно потребовал отправить законопроект на доработку. Заявление немедленно поддержал вице-спикер Нурланбек Азыгалиев, который посчитал поправки слишком жёсткими и требующими максимального смягчения.

«Были обсуждения и различные предложения, в том числе об исключении статьи об уголовной ответственности. У нас есть право еще раз внимательно рассмотреть законопроект в комитете», — подчеркнул заместитель председателя Жогорку Кенеша.

В результате парламентарии единогласно высказались за возвращение документа обратно в комитет, где он лишится сейчас ключевых пунктов, из-за которых так возбудились посольства США, стран ЕС, Великобритании и Канады в Киргизии.

Российский политолог Никита Мендкович считает, что в саботаже законопроекта, судя по опубликованным протоколам, являются депутаты парламента Жанар Акаев, Замирбек Мамасадыков и Гуля Кожокулова. Этот как раз те самые парламентарии, которые подверглись личным угрозам со стороны посла США в Киргизии.

И похоже этот раунд противостояния американская сторона снова выигрывает, если же руководство республики не проявит свою политическую волю. А проявить волю необходимо, так как если оставить как есть, то в следующий раз переворот при участии прозападных СМИ и НКО может оказаться более удачным и сместить ныне правящую группу, ввергнув страну состояние хаоса.

Тем более, что точно такие же законы действуют еще с 30-х 50-х голов в США (закон FARA) и Англии (закон FIRS). В прошлом году Евросоюз ввёл «Пакет защиты демократии», требующий государства-члены вводить соответствующие законы об иностранных агентах для противодействия влиянию внешних сил. В то же время тот же Запад запрещает принятие точно таких же законов в республиках бывшего СССР, как например в Грузии в январе 2023 года, а теперь в Киргизии.

В Бишкеке же должны понять, что такая лицемерная позиция «западной демократии» ориентирована на дестабилизацию в Закавказье и Центральной Азии, а принятие жёстких мер, направленных против НКО, – есть вопрос жизни и смерти.