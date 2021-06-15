Киргизия рискует упасть в пропасть во время геополитического разворота в сторону Турции

15.06.2021, Москва, Айнур Курманов

Киргизия всё больше движется в сторону Турции, что было отмечено с самого начала президентства Садыра Жапарова, который пришел к власти в результате очередного цветного переворота в октябре 2020 года. Последний официальный визит киргизского лидера в Анкару 9 – 11 июня еще раз подтвердил этот процесс, показывая всем опасный геополитический разворот Бишкека на котором можно не совладать с управлением и сорваться в пропасть на высокогорной дороге.

Садыра Жапарпова встречали в ставке «верховного султана всех тюрок» как дорогого и долгожданного гостя и друга. Кортеж с ним в сопровождении почетного конного караула подъехал ко Дворцу президента, где его встретил лично сам Эрдоган. Главы государств поприветствовали друг друга, после чего прозвучали гимны двух стран, а затем они прошли через выстроенный почетный караул.

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Подобные пышные почести и богатая творческая программа призвана была показать большое внимание, которое Турция оказывает Киргизии, оказавшейся на перепутье после неудачной приграничной войны с Таджикистаном. Официальная пропаганда Анкары из кожи вон лезла с целью доказать на примере данного визита единство тюркских народов и стремление их к единению для создания «Великого Турана».

Примечательно, что визит состоялся аккурат через пару недель после рабочей встречи Садыра Жапарова с Владимиром Путиным, во время которой, как говорят злые языки, первый просил деньги для затыкания дыр в бюджете. Не получив оных, с учетом того, что республике и так оказывается значительная помощь и выделяются инвестиции, президент Киргизии ринулся в Турцию и того же потребовал от новых «братушек».

Мольба о помощи буквально звучала в его выступлении на V заседании Высшего совета стратегического сотрудничества двух стран в Анкаре.

Он обратился к капитанам турецкого бизнеса с предложением вкладывать средства в его страну и пообещал сотворить максимально благоприятные условия и льготы. С этой целью будут внесены поправки в существующее законодательство, а 8–9 июля в Киргизии намечено заседание совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где в его рамках пройдет даже киргизско-турецкий бизнес-форум. Планируется на этом мероприятии обсудить проекты участия турецких компаний в добывающей промышленности, энергетике и аграрном секторе.

Сейчас общий торговый оборот между двумя странами составляет 500 миллионов долларов, но его по заверению Эрдогана доведут в ближайшее время до 1 миллиарда. На итоговой пресс-конференции президент Турции также подчеркнул стремление укреплять взаимные отношения с республикой.

В качестве дара Садыр Жапаров со своей стороны предложил использовать также международный аэропорт Манас как транспортно-логистический хаб в Азии и дал гарантии льготного режима при реализации этого проекта. То есть открытым текстом предлагались транзитные маршруты и территория республики в качестве плацдарма по дальнейшей экспансии капитала и военно-политического влияния Турции.

Эрдоган же за свои коврижки попросил Жапарова в целях подтверждения лояльности расписаться в стремлении бороться с представительствами организации Фетхуллаха Гюлена, которые имеются и в Киргизии. Находясь под крышей США, это сообщество ведет борьбу против нынешнего турецкого режима.

«Мы подтвердили это в ходе переговоров. Мы обсудили все вопросы – от борьбы с террористическими организациями, в первую очередь с FETO, до вопросов регионального сотрудничества», – сказал турецкий лидер. Главы двух государств сошлись во мнении, что FETO представляет угрозу национальной безопасности как Турции, так и Киргизии, сообщило турецкое агентство Anadolu.

И видимо турецкий президент получил желаемое, так как еще 1 июня за 8 дней до визита Жапарова в Анкару в Бишкеке пропал глава турецких лицеев в Киргизии Орхан Инанды, связанный Фетхуллой Гюленом. Жена Инанды Рейсан утверждает, что ее муж находится на территории посольства Турции в Бишкеке, где его пытают, вынуждая написать заявление об отказе от киргизского гражданства. В посольстве Турции, впрочем, это опровергают, а в ряде СМИ обвиняются в похищении как турецкие, так и киргизские спецслужбы.

И это понятно, так как Бишкек сегодня будет из кожи вон лезть с целью не допустить развала экономики и решить вопросы, связанные с демаркацией и делимитацией государственной границы. Садыр Жапаров ставит ставку теперь на Анкару особенно после двухдневной войны на киргизско-таджикской границе, когда Эрдоган оказал моральную поддержку, обещал прислать вооружение и предложил отстроить около 100 сгоревших домов.

Для Садыра Жапарова – подобный маневр отличная возможность уйти из под влияния Москвы, показать населению, что истинными «братушками» являются на самом деле как раз турки, которые поддерживают Бишкек в борьбе с ненавистным Душанбе. Поэтому он во время визита в Анкару неоднократно отмечал важность оказания регулярной военно-технической помощи для модернизации материально-технической базы вооруженных сил Киргизии, а также усиления совместных мер по укреплению обороноспособности.

То есть киргизский лидер рассчитывает, как на кредиты от Анкары, так и на поставки БПЛА и средств ПВО, а также на участие турецких военных советников в деле переподготовки армии. И его не смущает тот факт, что республика состоит в ОДКБ, а соседний Таджикистан все-таки является официальным союзником по альянсу. Не смущают также турецкую и киргизскую сторону, что тот же Узбекистан, который фактически оказался союзником Эмомали Рахмона и его армии в приграничном сражении, также является тюркоязычной республикой.

Получается, что никакого пресловутого «тюркского единства» не существует и в помине, а Турция поддержала лишь одну из сторон в пограничном конфликте в Центральной Азии, надеясь закрепиться в Киргизии, используя ее для расшатывания ситуации в регионе и для трамплина своих дальнейших действий по выдавливанию России и Китая. При этом Садыр Жапаров старается максимально быстро избавиться от наследия пророссийской политики, проводившейся его предшественниками.

Так, еще в мае президент Киргизии поспешил дать развернутое интервью турецкому государственному каналу TRT Avaz. Во время беседы с журналистом киргизский президент открыто выступил против жеста бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который осудил турецкое руководство после того как был сбит российский Су-24. Эти действия он назвал «неправильной позицией», и высказался за улучшения отношений с Анкарой.

Вслед за Нур-Султаном, Бишкек также становится в авангарде продвижения Организации тюркских государств. Не случайно 31 марта на саммите в казахстанском Туркестане Садыр Жапаров активно поддержал идею переименования и создания полноценного союза под эгидой Акнары.

«Кыргызстан полностью поддерживает переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Организацию тюркских государств», — подчеркнул тогда Жапаров.

На этом примере видно, что налёт «пророссийскойсти» как-то быстро улетучивается с таких деятелей, когда речь заходит о громадных турецких и западных инвестициях, о «южных» и «каспийских» транспортных и энергетических маршрутах, о возможности ничего не делать, а только собирать свою «дань» с перевозки грузов по «шелковым путям», которые пройдут по родной территории.

Все эти геостратегические игры характеризуют Садыра Жапарова как национал-популистского политика, способного к кульбитам и к быстрому изменению собственных позиций и взглядов, что явно не добавляет стабильности. Сейчас он попросту пытается опереться на интерес Турции, укрепив тем самым свою власть, закрыв бреши в бюджете и решив проблемы с внешними долгами.

Но эти потуги могут оказаться тщетными, так как вряд ли стоит ожидать, что турецкие инвесторы массово пойдут в Киргизию и улучшат ситуацию с инвестиционным климатом в республике, особенно после скандала с канадской компанией Centerra Gold Inc. Ведь буквально недавно крупнейшее месторождение золота было национализировано. К тому же в республике на данный момент нет попросту крупных отраслей и объектов для турецких компаний, которые бы кардинально могли изменить торговый баланс между государствами и нарастить инвестиционный портфель.

Собственно, и Турция не может сейчас оказать серьезной финансовой помощи в силу серьезных экономических проблем, которые она испытывает. В итоге Киргизия рискует оказаться в изоляции между «молотом и наковальней» в лице Узбекистана и Таджикистана, тем более, что именно Ташкент сейчас становится настоящим экономическим и политическим лидером в регионе, который также чрезвычайно недоволен действиями Бишкека по торпедированию процесса демаркации границ.

Данные противоречия, конечно, попытаются использовать и в Вашингтоне, где уже начали поговаривать о возможности возвращения своей авиабазы в аэропорте Манас. Если это случится, то вообще можно сказать о том, что республика может окончательно свалиться в пропасть, ускорив процесс собственного распада. В Бишкеке должны сейчас отчетливо осознавать, что заигрывания с Турцией и США могут дорого обойтись народу страны, так как ведут к новой войне и хаосу.