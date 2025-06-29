Киргизию превращают в русофобскую колонию и прокси НАТО

В Киргизии принимают один за другим законы, которые ограничивают ареал применения русского языка. И это происходит на фоне передачи крупнейших месторождений минералов компаниям из ЕС, Великобритании и Южной Кореи, а также совместных учений с военными из США.

Главным стало принятие закона о языке, инициированного президентом КР, в котором собраны поправки к 18 действующим законам и регулирующим вопросы госслужбы, системы просвещения, судов, банков и даже рекламы. По сути, он копирует аналогичный закон Казахстана, принятый в январе 2022 года и запустивший процесс тотальной дерусификации, что говорит о единых подходах и методичках, спускаемых Западом и Анкарой.

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В результате всем госслужащим, врачам, полицейским и адвокатам придётся сдавать экзамены на знание киргизского языка. Плюс ученикам при переходе с одного класса в другой также нужно будет доказывать владение языком. Теперь подача иска в суд, заявления в полицию или оформление кредитов будет на киргизском, что сразу же создаст проблемы многим русскоязычным и людям среднего и старшего возрастов.

Киргизский парламент

По той же схеме, что и в Казахстане вводится и обязательная квота в 60% для теле и радиовещания на киргизском, а также внедряются штрафы в 5 тысяч сомов для граждан и 17 тысяч сомов для юридических лиц за её несоблюдение. То есть «мовные патрули» фактически легализуются в сфере телевизионного вещания и делается это с одной целью – вытеснить российские телеканалы и СМИ из республики.

Учебник киргизского

Фактически идёт война за информационное пространство – и вовсе не для торжества и развития киргизского языка, а искусственного созданного подобия тюркского, так как введён единый типовой алфавит на основе турецкого. Именно турецкое вещание, а затем культурная экспансия поглотит КР, а также и всех остальных членов Организации тюркских государств, которые проводят у себя сейчас аналогичную зачистку всего русского.

Поэтому и участились дерзкие русофобские высказывания бывших и нынешних чиновников и депутатов КР, которые являются следствием геополитической переориентации республики и передачи богатейших месторождений редкоземельных металлов (РЗМ) и ценных минералов западным корпорациям.

К этой когорте присоединяется и Южная Корея, которая также мечтает обойти китайскую монополию РЗМ и наладить собственную сеть поставок для своей военной промышленности. Не зря недавно в Сеуле было заключено соглашение с представительством МИД КР о ведении геологоразведочных работ в горной республике корейскими сотрудниками института геологических наук и минеральных ресурсов (KIGAM).

Лондон, со своей стороны, также усиливает свою экспансию, подключив к процессу колонизации Киргизии своего проверенного агента – экс-премьера Тони Блэра, который на днях встретился с действующим главой правительства КР Адылбеком Касымалиевым. Примечательно, что английского гостя интересовали не только недра, но и участие Великобритании в реформировании системы государственного управления республики, для чего могут быть выделены специальные гранты.

экс-премьер Тони Блэр и действующий глава правительства КР Адылбек Касымалиев

Таким образом, применяется та же самая схема, которая ранее была апробирована в нулевых в Казахстане с участием того же Тони Блэра, когда правящая верхушка РК фактически стала вассалом Лондона, а все спорные вопросы с добывающими компаниями стали рассматривать британские судьи по английскому законодательству. И Киргизии уготована такая же участь.

Вишенкой на торте этой даже не многовекторности, а открытого коллаборационизма Бишкека стало проведение международных учений «Ак-Шумкар – 2025», в которых примут участие целые части ВС КР и спецназ различных силовых ведомств во всех регионах страны. Дело в том, что в качестве контролёров и инструкторов будут выступать сотрудники американского посольства и офицеры национальной гвардии США из разных штатов и главного бюро.

Представители силовых ведомств КР при открытии учений «Ак-Шумкар – 2025»

Вашингтон таким образом обозначает свое присутствие в республике, входящей в состав ОДКБ, а заодно и создают трамплин для действий вблизи западных рубежей КНР. КР постепенно становится и прокси НАТО в ЦА.