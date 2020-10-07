Киргизский гастарбайтер, прилетевший в Москву, рассказал о новом майдане

07.10.2020, Москва, Сергей Рулев

Блогер и репортер Сергей Рулёв встретил на улицах Москвы гастарбайтера из Киргизии, которого расспросил о беспорядках в Бишкеке.

Молодой человек по имени Бексултан рассказал о коррупции, подтасовках на выборах, что спровоцировало восстание, где спецназ поддержал народ и не стал стрелять.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости