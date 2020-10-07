07.10.2020, Москва, Сергей Рулев
 
Россия, Средняя Азия
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Киргизский гастарбайтер, прилетевший в Москву, рассказал о новом майдане


Блогер и репортер Сергей Рулёв встретил на улицах Москвы гастарбайтера из Киргизии, которого расспросил о беспорядках в Бишкеке.

Молодой человек по имени Бексултан рассказал о коррупции, подтасовках на выборах, что спровоцировало восстание, где спецназ поддержал народ и не стал стрелять.

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