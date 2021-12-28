Киргизский политолог: Россия не допустит усиления роли Турции в Центральной Азии

В Киргизии обостряется социально-экономический кризис, который не удалось остановить национализацией золотоносных рудников. На этом фоне правительство вступает в интеграционный союз с Турцией, закупает Байрактары и принимает новый закон о «государственном языке», направленный на вытеснение русского языка. Мы попросили прокомментировать эти события известного киргизского политолога Медербека Корганбаева.

«ПолитНавигатор»: Как Вы оцениваете результаты прошедших парламентских выборов в КР? Удалось ли посредством теперь уже смешанной системы добиться Садыру Жапарову консолидации элиты и получения большинства в Жогорку Кенеше (Парламенте)?

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Медербек Корганбаев: Выборы в парламент прошли без громких инцидентов. Однако, в Жогорку Кенеш, на мой взгляд, прошли в основном провластные партии. Есть и хорошая новость – впервые в истории партия «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан» из числа отставников силовых ведомств. Прим. Ред.) сумела пробиться в законодательный орган и получить мандаты. Можно прогнозировать, что «Бутун Кыргызстан» во главе с Адаханом Мадумаровым сумеет создать противовес президентской власти.

Очень жаль, что партия «Ата-Мекен» («Отечество») не смогла избраться в парламент. В нынешней политической ситуации, в целях сохранения общественно-политического баланса в Жогорку Кенеше необходимо присутствие оппозиционной силы, способной отстаивать интересы народа и удерживать высшие эшелоны от принятия непродуманных решений. Несмотря на проигрыш в парламентской гонке, Омурбек Текебаев остается ключевой политической фигурой в кыргызской политике.

Смешанная парламентская система формально консолидирует политические элиты, на деле это те же вчерашние политики в составе новых политических образований. Региональные кланы благодаря одномандатным округам получают возможность укрепить свои позиции без участия в партиях. В парламенте все же будут происходит баталии и конфликты различных групп, стремящихся контролировать ресурсы и руководящие должности.

«ПолитНавигатор»: Способны ли сейчас социально-экономические проблемы и рост цен сформировать новые протестные настроения в обществе и соответственно привести к образованию единого внепарламентского оппозиционного блока? И есть ли у правительства план по преодолению тяжелой ситуации в экономике?

Медербек Корганбаев: Проблемы в экономике, рост цен однозначно влияют на общественно-политическую стабильность в стране. Кыргызстанское общество более политизировано и активно пользуется соцсетями, где идет обсуждение происходящих событий. Кыргызстанцы всегда выдвигали конкретные и выполнимые требования к властям – это регулирование и снижение цен на продукты и ГСМ, увеличение зарплат, пенсий и пособий, обеспечение граждан в зимний период электричеством и теплом, решение вопросов инфраструктуры.

Т.е. – ничего лишнего или невозможного. Если правительство не выполняет свои функции надлежащим образом, то разумеется это приводит к появлению недовольства и протестов. В Кыргызстане возможно появление двух оппозиционных блоков, парламентский – в лице партии “Бутун Кыргызстан” и внепарламентский оппозиционный блок в лице партии “Ата-Мекен” и других политических и общественных движений. Скорее всего, именно “Ата-Мекен” станет флагманом, лидером внепарламентского оппозиционного блока.

Принятие правительством оперативных мер для преодоления экономического и энергетического кризиса напрямую влияет на имидж и репутацию властей Кыргызстана, и, следовательно, на протестные настроения граждан. Если правительство работает плохо и воплощает в действие непопулярные реформы, то это основные козыри на руки оппозиции и повод для критики. Президент обязан жестко контролировать деятельность кабинета министров и не пускать их деятельность на самотек.

«ПолитНавигатор»: Как Вы считаете оправдались ли надежды, связанные с национализацией «Кумтора» или всё-таки зарубежные инвесторы создали непреодолимые препятствия для правительства КР в деле реализации добываемой продукции?

Медербек Корганбаев: Трудно сказать. Сейчас, когда растаяла эйфория, уже становится ясно, что нельзя поднять благосостояние страны за счет одного золоторудного месторождения. Экономика Кыргызстана нуждается в кардинальных решениях. Да, мы национализировали «Кумтор», но возникает вопрос: а что дальше? Нужна четкая дорожная карта экономического развития. «Кумтор» приносит прибыль, это, бесспорно. Однако, на фоне растущей инфляции и подорожания жизни, успех по «Кумтору» теряет свою ценность.

«ПолитНавигатор»: Байрактары, всё-таки, были доставлены в пограничную службу КР. Как Вы думаете, способны ли они, а также закупка другой военной техники у Турции с привлечением советников изменить соотношение сил на границе с Таджикистаном?

Медербек Корганбаев: Из стран Центральной Азии Байрактары имеются на вооружении Туркменистана. Турецкие боевые дроны стали пользоваться спросом после публикации азербайджанских медиа источников видеокадров их работы в Нагорном Карабахе. Ашхабад и Баку в силу своих экономических возможностей в состоянии закупать и обслуживать подобное дорогостоящее вооружение. Для Кыргызстана это первый опыт приобретения высокоточного оружия.

Турция как региональный игрок и как лидер тюркского мира заинтересована в продвижении своих интересов в странах ЦА. Военно-техническое сотрудничество Анкары и Бишкека – это как раз отличный повод для турков укрепить свои позиции в Кыргызстане. Появление Байрактаров на вооружении Пограничной службы КР никак не влияет на ситуацию на кыргызско-таджикской границе. Таджикистан также не сидит сложа руки и естественно, примет меры для получения аналогичных дронов из России, Китая или из той же Турции.

Душанбе возможно приложит усилия для закупки мобильных зенитно-ракетных средств и ПВО. Боевые действия в Ливии показали, что турецкие БПЛА можно сбивать. Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» российского производства в 2020 году на территории Ливии уничтожил 47 единиц Байрактаров. Поэтому не стоит воспринимать турецкие ударные БПЛА как неуязвимое оружие. Руководство Кыргызстана не может решить вопросы безопасности собственных рубежей за счет покупки нескольких Байрактаров или наивно полагать, что таджики испугаются дронов и пойдут на уступки.

Укрепление охраны государственной границы и обороноспособности – это комплексная работа, проводимая на постоянной основе. Реформы в сфере обороны нужно начинать с сапог пограничников и солдат в прямом смысле слова. Без боеспособной наземной пограничной/армейской группировки, логистической инфраструктуры, разведки и тыла невозможно обеспечить защиту границы и территориальной целостности государства. Пограничные войска КР более нуждаются в поставках и обеспечении бронетехникой, вертолетами, тяжелым пехотным вооружением, артиллерией и современным снаряжением.

«ПолитНавигатор»: 12 ноября в Стамбуле была учреждена Организация тюркских государств. Каково теперь место КР в этом интеграционном объединении, и не станет ли теперь Турция главным ориентиром у правящей элиты?

Медербек Корганбаев: Турция пытается играть на геополитическом поле, где основными игроками являются Россия и Китай. Главная цель Анкары – объединение современных тюркоязычных государств под своим началом. Разумеется, Москва и Пекин не в восторге от таких действий. Это амбиции Эрдогана, его попытка создать единое государство «Туран».

На деле же турецкий лидер стремится воссоздать новую Османскую империю и соперничать на равных с россиянами, китайцами и американцами. Анкара под предлогом «тюркского мира» нацелена на создание военно-политического союза с тюркоязычными среднеазиатскими республиками. А это ставит под угрозу геополитические интересы России и Китая в центральноазиатском регионе.

Правила геополитики невозможно изменить или отменить. Правящие круги Бишкека при сотрудничестве с Турцией не могут не учитывать российский и китайский фактор. Турция далеко от нас, а вот Россия и Китай рядом. Экономические и торговые отношения Кыргызстана в основном связаны с Москвой и Пекином. Турция не располагает ресурсами, чтобы вытеснить Москву и Пекин или кардинально влиять на положение дел. В то же время Анкара пытается закрепится на Кавказе, а это как известно, вотчина России.

Азербайджан одержал победу в карабахской войне при военно-технической и политической поддержке турков, но точку в этом конфликте поставила именно Россия, тем самым Кремль уберег Армению от реальной угрозы развития более худшего сценария. Россия не допустит усиления роли Турции в Центральной Азии, на Кавказе, и этим все сказано.

«ПолитНавигатор»: С чем Вы связываете появление нового законопроекта «О государственном языке»? Почему по-Вашему не было общественного обсуждения данного проекта, и не приведет ли он к выдавливанию русского языка из сферы общественной жизни? Ведь только в прошлом году Генпрокурор Курманкул Зулушев отказывался отвечать журналистам на русском языке, а Садирдин Торалиев требовал убрать из проекта новой Конституции пункт о его официальном статусе.

Медербек Корганбаев: Я считаю, что сейчас время заниматься экономическими вопросами, а не законами в сфере государственного или официального языка. Кыргызский язык развивается, и это радостная тенденция. Русский язык – это язык межнационального общения, и как я говорил ранее, это язык союзников. Какие бы законы ни принимали в отношении русского языка, его наличие и необходимость останется в Кыргызстане.

Кыргызский и русские языки столетиями существуют вместе, и я не вижу проблемы. Мнения отдельных чиновников в адрес русского языка – это их личная точка зрения. Для общества Кыргызстана русский язык – это неотъемлемая часть жизни. Кстати, именно кыргызы, работающие и проживающие в России, владеют русским языком лучше, чем граждане других стран ЦА. Русский язык нам нужен.