Киргизско-таджикский конфликт: надежда только на Россию

Всё больше экспертное сообщество задаётся вопросом: возможно ли сохранить стабильность и мир в Центральной Азии, особенно на фоне перманентного приграничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном? Тем более, сейчас в самом Таджикистане жарко, так как там вспыхнули беспорядки в Горно-Бадахшанском районе и идут стычки с Талибаном на самой границе с Афганистаном.

По этой тематике в Бишкеке 17 мая составлялась достаточно представительная конференция «Конфликты на границах Центральной Азии: восстановит ли мир ОДКБ?», инициированная и подготовленная дискуссионным клубом «Пикир». В ней приняли участие как киргизские чиновники, так и политологи, журналисты и общественные деятели. От Казахстана на мероприятии удалось выступить и автору данных строк.

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С первым докладом о позиции России о тех приграничных спорах, которые возникли между Киргизией и Таджикистаном выступил известный российский политолог Никита Мендкович и глава Евразийского аналитического клуба.

Он заявил, что Москва не намерена таскать каштаны из огня ни для одной из сторон или развести силой конфликтующие стороны. Также эксперт на напомнил, что Россия предлагала различные посреднические услуги обеим сторонам конфликта множество раз, но никакого ответа ни от Бишкека, ни от Душанбе так и не получила. Аналогичное обращение было адресовано руководству КР и РТ от лица ОДКБ в январе этого года, но никакой реакции снова не последовало. Получается, что образовался тупик и разрешить его, по мнению аналитика, на первом этапе можно постараться в юридической сфере.

«Спор нужно решать в юридической плоскости на базе архивов, которые находятся в Москве. Москва могла бы выступить своего рода модератором, предоставляя необходимые архивные документы. Дважды в течение 2020 года — это предложение озвучивал МИД РФ. Но МИДы обеих стран отказывались от предложения России. Что Москва может сделать в данном случае? Ничего!», – отметил политолог.

Пока же спор между Бишкеком и Душанбе не утихает и два государства не проявляют желания, чтобы начались реальные переговоры с посредническим участием России. И это печальный фактор, который может дестабилизировать ситуацию в будущем.

«Консультации между Бишкеком и Душанбе очень часто выливаются в то, что каждая из сторон заявляет о своей односторонней правоте. Третейского разбирательства каждая из сторон не хочет, а хочет предоставления ей оружия для абсолютного решения конфликта в свою пользу. Россия в эти игры не играет», – указал Мендкович.

По его мнению, в срыве миротворческих инициатив и в эскалации столкновений могут быть причастны криминальные организации, связанные с контрабандными потоками, которые и влияют на руководство двух республик, не давая урегулировать ситуацию и провести окончательную делимитацию и демаркацию границ.

Как один из вариантов выхода из сложившейся ситуации эксперт предложил разместить пограничные подразделения РФ в непосредственной близи от рубежей двух стран для проведения оперативного мониторинга ситуации. Это резко снизит вероятность применения оружия одной из сторон, так как там будут находиться третейские наблюдатели и даст возможность зафиксировать кто начал новую эскалацию с соответствующими политическими последствиями.

В ответ на эти утверждения секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов поспешил отметить, что это не так и руководство республики старается наладить контакт с Душанбе и прийти к приемлемому соглашению с соседом.

«Говорят, мы не хотим решать этот вопрос. Хотим! У главы нашего государства президента Садыра Жапарова, у нашего правительства есть полная политическая воля и решимость. В прошлом году в апреле после конфликта в Баткенской области наш президент первым полетел в Душанбе, невзирая на то, что нашими гражданами он мог быть неправильно понят после такой трагедии. Поехал он с одной лишь целью – чтобы договориться с руководством Таджикистана и скорее решить пограничную проблему», – сказал секретарь Совбеза КР.

Он поспешил заверить, что диалог с руководством РТ сохраняется, а сам таджикский народ не является враждебным, так как существуют многовековые культурные и экономические связи. При этом он согласился, что ОДКБ не мог и не может вмешаться в приграничные стычки, в связи с тем, что это не предусмотрено его уставом. Посреднические услуги оборонительного альянса и Москвы были пока оставлены без внимания со стороны Бишкека, по мнению Марата Иманкулова, из-за того, что правящие элиты сегодня способны самостоятельно прийти к общему соглашению

По его словам, действует межправительственная комиссия, проходят встречи глав государств и в частности, последняя была на саммите ОДКБ 16 мая в Москве. И якобы уже есть позитивные моменты, говорящие о скором разрешении споров. Тем более, сейчас и перед КР и РТ стоят общие вызовы и угрозы, исходящие с территории Афганистана, так как сохраняется опасность вторжения со стороны исламских экстремистов.

Такой оптимистичный взгляд, конечно, похвальный, но может не отображать действительности. Да, сейчас Душанбе не до разборок с Бишкеком из-за внутренних проблем и столкновений с вооружённым крылом оппозиции, а также с подразделениями Талибана и других группировок на своих рубежах.

Но никто не даёт гарантий, что после этого все спорные вопросы будут решены за столом переговоров, так как бряцание оружием и маленькие «победоносные войны» выгодны для укрепления власти правящих элит.

Более трезвый и реалистичный подход выразил бывший посол КР в Таджикистане Мирослав Ниязов, который не сомневается в том, что без вмешательства России, как гаранта стабильности и мира в регионе, просто не обойтись. Ведь стороны не могут никак прийти к согласию, а двусторонние переговоры просто зашли в тупик.

«Комиссия по делимитации и демаркации практически себя исчерпала. Она не способна самостоятельно решить проблему урегулирования пограничных вопросов. С этой точки зрения необходимо иметь несколько вариантов, которые со временем могут пригодиться. Участие России в этом сложном вопросе считаю неизбежным. Б ез предоставления различных материалов из архивов в Москве две страны не смогут решить свои пограничные проблемы», – поддержал позицию Никиты Мендковича киргизский экс-дипломат.

Высказался за активное российское участие в урегулировании конфликтов и военный эксперт, а также ветеран спецслужб КР Нурлан Досалиев, который узрел в нагнетании напряжённой обстановки руку американских военных и дипломатов, которые в последнее время накачивают оружием, техникой и специалистами армию соседнего Таджикистана.

По его словам, посольство Америки сейчас отчитывается о постоянных грузах для вооруженных сил РТ и заявляет, что эти поставки нужны сугубо для подготовки спецподразделений для борьбы с исламистами, но данный аргумент вызывает много споров и недоверие.

«США утверждают, что готовят Таджикистан якобы для купирования угроз из Афганистана. Но ведь американцы в прошлом году буквально сбежали из Афганистана, заявив, что все главные задачи в Афганистане они решили! Это какая-то двойная игра, двойные стандарты. И эти действия каким-то образом рикошетом бьют по национальной безопасности Кыргызстана. Вот вчера начались массовые волнения в Горном Бадахшане. Мы же помним историю: в 1990 году весной вначале начались события в Горном Бадахшане, желавшем отделиться от Душанбе, а в июне у нас начались трагические события в Оше. Сейчас опять начались эти события весной… Вот эта череда событий походит на закономерность», – замечает эксперт.

Он приходит к выводу, что регион сознательно поджигают и нынешний конфликт между двумя республиками может быть выгоден американцам и Западу, чтобы постоянно тлели угли недоверия и вражды между союзниками по ОДКБ в регионе.

И в этой ситуации жизненно важно разместить специальные мониторинговые группы военнослужащих России на границе двух стран с целью с целью купирования угроз и для опережения врагов.

Добавляют напряжение и наличие 12-ти тысяч боевиков, враждебных Талибану на севере Афганистана из числа боевиков бывшего ИГИЛ и ИДУ (Исламского Движения Узбекистана), а также уйгурских подразделений, ведущих военные действия с официальным Кабулом.

В таком же духе высказался другой военный обозреватель и эксперт в вопросах национальной безопасности Таалайбек Джумадылов, заявивший, что необходимо остановить всеми способами сторонников силового решения конфликта в руководстве двух республик, а без участия Москвы, сделать это практически невозможно.

Поэтому он предложил создать соответствующий политический фон осуждения любых насильственных и военных действий и их зачинщиков, чтобы изначально лишить их необходимой псевдопатриотической почвы.

«Как ни крути, мы жили в составе одного государства, в одном цивилизационном, теологическом, культурном, образовательном пространстве. В этом смысле проблемы решать можно. Нам нужно чётко заявить на высшем политическом уровне, что военно-технических методов и способов решения этих вопросов нет. Мы должны придерживаться и в сфере риторики, и в сфере методики, и в сфере проведения переговоров такого формата, что решение этой проблемы возможно только политико-дипломатическими способами. Разговоры о самой возможности военного решения проблемы правительства обоих государств должны жёстко пресекать», – резонно отметил эксперт.

Автор же данной публикации указал в своём выступлении, что сохраняется непростая ситуация и на границе между Киргизией и Казахстаном, так как Нур-Султан (Целиноград) постоянно осуществляет перманентную транспортную и экономическую блокаду республики, создавая постоянные проблемы для транзитеров киргизского груза на рынки России и стран ЕАЭС. И кроется данная проблема в политических противоречиях и в стремлении казахстанского олигархата навязать свою волю Киргизии.

Дело в том, что несмотря на смену президентов Киргизия из-за политических кризисов остаётся лояльной к России и является островком и опорой евразийской интеграции в регионе. А правящая казахстанская элита, рассматривающая Киргизию как собственный «задний двор» постоянно стремиться установить собственный марионеточный режим в республике, выполняя еще и заказ западных империалистических сил и центров.

«Садыр Жапаров произвёл национализацию Кумтора, ударив по канадской корпорации и создав опасный прецедент и пример возможности проведения национализации добывающих предприятий, принадлежащих американским и европейским корпорациям в Казахстане и Центральной Азии. Поэтому нынешний правящий слой в Кыргызстане по-прежнему остаётся токсичным для Нур-Султана, а также для западного капитала», – резюмировал докладчик.

И в этом вопросе необходимо поддержать Киргизию, которая и так пострадала от пандемии, ограничительных мер и блокады, так как попытки казахстанской стороны надавит на Бишкек и дестабилизировать ситуацию в республике будут неизменно подрывать сам Евразийский экономический союз.

Соответственно выход из нынешнего положения лежит в рамках общего процесса интеграции между республиками в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Ну и отказ от многолетней многовекторной политики и понимание необходимости выстраивания общего оборонительного военно-политического союза так же должны способствовать преодолению противоречий в будущем.