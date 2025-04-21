Необходимы незамедлительные резкие решения, поскольку Запад уже ведёт активную подготовку для введения европейского морского военного контингента под Одессу.

Об этом говорили участники СВО, подполковник Алексей Селиванов и эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, США и Европа договариваются о контингентах. И если, со слов Лаврова и Небензи, ответ России будет «нет» – все начнут попытки введения контингента очень быстро.

Ради этого в Стамбуле на днях было совещание европейских и турецких военных о том, что Эрдоган должен пустить французские и английские морские контингенты под Одессу», – прозвучало мнение.