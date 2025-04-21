Кирилл Фролов: Срочно избавиться от «трампобесия» и начать действовать
Необходимы незамедлительные резкие решения, поскольку Запад уже ведёт активную подготовку для введения европейского морского военного контингента под Одессу.
Об этом говорили участники СВО, подполковник Алексей Селиванов и эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Безусловно, США и Европа договариваются о контингентах. И если, со слов Лаврова и Небензи, ответ России будет «нет» – все начнут попытки введения контингента очень быстро.
Ради этого в Стамбуле на днях было совещание европейских и турецких военных о том, что Эрдоган должен пустить французские и английские морские контингенты под Одессу», – прозвучало мнение.
«И Трамп дал Эрдогану большой подарок, он заявил о выводе части американских военных из Сирии, то есть он отдаёт её Эрдогану окончательно, чтобы он поддержал эти оккупационные контингенты. То есть времени у нас очень мало, и нужно сейчас выкинуть с потрохами всё «трампобесие» и начать действовать», – предупредил Фролов.
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