Кирилл Фролов: «Вслед за Ираном будет Россия, если продолжим заигрывать с Трампом»

Максим Столяров.  
19.06.2025 22:30
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент США Дональд Трамп во внешнеполитических отношениях с Россией использует те же приёмы, что применял Гитлер перед нападением на СССР.

Об этом  на канале участника СВО, подполковника Алексея Селиванова заявил эксперт Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп во внешнеполитических отношениях с Россией использует те же приёмы, что...

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Он рассказал, что был на совместном с иранцами мероприятии, открывая которое депутат Госдумы Константин Затулин сказал: «Война с Ираном началась в тот день, когда Трамп был избран второй раз».

«Трамп предельно хамски ответил Владимиру Путину, который предложил посредничество в ирано-израильской войне. Надеюсь, это хамство сорвёт последние трампистские иллюзии уже у самых одиозных и слабоумных людей, которые их испытывали…

Ещё Затулин процитировал новую книгу Святослава Рыбаса, где приводится письмо Гитлера Сталину в апреле 1941 г. Гитлер пишет: не верьте тем, кто распространяет слухи, что мы собираемся нападать на СССР, это английская провокация, мы ваши лучшие друзья.

То есть то, что делает Трамп, Уиткофф, повторяет один в один то, что делал Гитлер перед нападением на СССР. Он тоже заманивал миротворческими обещаниями, пытался обмануть Сталина – и не безуспешно», – отметил эксперт.

«Очень важно извлечь урок из той истории, чтобы не повторить её вновь. Потому что очевидно, что вслед за Ираном будет Россия. И все эти «пряники» Трампа крайне опасны», – предостерёг Фролов.

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