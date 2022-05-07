Кирилл Стремоусов: Херсон исторически – полноценная часть России

Новости Украины

Будет ли Херсон провозглашен отдельной республикой, или состоится присоединение к России? Что происходит в городе, занятом российской армией?

Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает замглавы новой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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ПН: Какой статус сегодня у Херсонщины, которая находится под контролем российских военных?

К.С: Здесь никогда не было бандеровщины, нацизма и прочих похожих деятелей, это исконно русская земля, каждая пядь которой пролита кровью русских солдат, начиная с Суворова, заканчивая теми, кто увековечен на могилах.

Поэтому эта группа коммерческих патриотов сдриснула в первый день и из-за угла пишет какие-то свои гадости. Это представители той Украины, которая продала наш регион за деньги грантоедов и американцев, которые воспринимали Херсонщину как крипто-колонию, из которой можно было высасывать и издеваться над местным населением.

ПН: Что сейчас происходит в области, как налаживается мирная жизнь, кто помогает в этом?

К.С: На этом этапе развития Херсонщина, при всех тех возможностях, которые даны нам, движется к стабилизации работы банковской системы. Нам необходимо выплачивать деньги – пенсии, зарплаты, соцобеспечение, необходимо стабилизировать работу предприятий и вернуться не только к мирной жизни, но и к развитию региона.

Россия, ДНР, ЛНР готовы поддержать нас как братский народ и создать условия, в которых мы в ближайшее время перейдем полностью на рубль, дадим тем, кто хочет, не украинское гражданство, которое, на самом деле, не представляет из себя ничего, а российское гражданство, которое защищает их как граждан великой державы.

Уже сейчас идет восстановление, идет процесс структуризации. Будет реформа, возврат в период не худших времен Советского Союза – мы говорим о территориальном процессе самой Херсонщины. При том, что Херсон был не только крупным промышленным центром с крупнейшими в Европе предприятиями, это будут земли без американского ГМО, которое поразило сельское хозяйство Херсонщины. И я думаю, что это вопрос нескольких лет мирного неба над Херсонщиной.

Херсонщина будет действительно процветать на уровне не просто, как это было в последние годы олигархов, феодалов и земельных лордов, а это будет социально обеспеченный регион, в котором каждый человек будет себя чувствовать гражданином одной большой страны.

ПН: Херсонская область вернула герб, который использовала Таврическая губерния во времена Российской империи. Почему именно его?

К.С: Если посмотреть в историю, то Россия дала понять туркам, которые тогда тоже имели претензии на эту территорию, что это исконно русская земля, если вы внимательно посмотрите историю этого герба. Это промежуточный формат, потом будет определен конкурс на то, какой герб нам лучше всего оставить. Но на данном этапе мы, чтобы уйти в корни истории, должны еще раз дать понять, что мы не отдельное образование какой-то бандеровщины, которая, как она говорит, имеет права на Херсонщину. Мы говорим, что являемся продолжением с той великой историей не просто Российской Федерации, а как полноценная часть России.

ПН: Различные представители Украины говорят, что Херсон готовится к референдуму то ли по провозглашению народной республики, то ли по присоединению к РФ. Что можете сказать на этот счет?

К.С: Все референдумы, разные республики, которые вбрасываются – это один из моментов геббельсовской пропаганды, которая не соответствует действительности. Про референдумы у нас речи и не было, как и про республики. У нас стоит основная задача – создать условия, в которых жители Херсонщины, которые были освобождены от фашистов, чувствовали себя в нормальных и комфортных условиях при том, что мы находимся не в условиях мирного времени, а ждем провокаций со стороны украинских властей, которые к украинцам никогда не относились с любовью. Это были лицемеры и те, кто создавал условия, при которых люди были нищими, униженными и поставленными на колени.

Ситуация стабилизируется, становится в нормальное русло. Не мы – будут другие люди, которые поднимут знамя исторической справедливости. Но мы этот вопрос на Херсонщине без всех этих фантазий поставим на место.

ПН: При этом, мы регулярно слышим заявления со стороны Украины о том, что ВСУ уже чуть ли не перешли в контрнаступление. Насколько реальна эта угроза?

К.С: В контрнаступление украинская армия перейти не может и не сможет, потому что украинская армия на сегодняшний момент – это остатки людей, которые загнаны страхом расправы над своими родными и близкими, поэтому они массово сегодня сдаются в плен. Потому что воевать в условиях, когда вас с улицы забрали за фронт, за товарища Зеленского, который явно не представитель коренного населения Украины, имеет несколько паспортов, заставляет людей идти на гибель, никто не хочет. А если вы не пойдете, то ваши родственники будут похищены, над ними будут издеваться. Это тот рейх, который я наблюдал в архивах и исторических фактах, самой фашистской формы «демократии».

Вот мне говорят: «Вы – предатель». А кого я предал? Зеленского, который, как мы все знаем, через свою ноздрю пропустил уже десятки тысяч мирных жителей Украины, который участвует в процессах, в которых чем больше славян будут уничтожены, тем лучше будет для него и тех, кто сегодня воспринимает наш регион как центр военных действий для своих экономических благ.

ПН: Где, по-вашему, должна закончиться спецоперации российских войск?

К.С: Операция будет закончена по границам, в которых будет присутствовать Киев, потому что Киев будет тоже освобожден. Не будут допущены те ошибки послевоенного периода, когда Иосиф Сталин присоединил те части, которые сегодня ассимилированы под людей, которые продолжают принципы сайентологической программы развития – мы говорим о греко-католической, которая традиционным христианством и не пахнет.

Поэтому Западная Украина, как мы слышим, группа таких же ассимилированных славян, как поляки, уже имеют претензии на четыре области. Поэтому, возможно, никто не будет иметь претензий – пусть заходят и занимаются этой группой вуйков. Скажем откровенно – Киев будет освобожден, Русь Киевская, а насчет всего остального – время покажет.