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20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Политические репрессии, Права человека, Преследования журналистов, СМИ, Украина
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Кирилл Вышинский не хочет быть предметом торга для киевского режима

Обвиняемый спецслужбами киевского режима в государственной измене руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский подчеркнул, что вопрос его обмена российской стороне его не интересует, а «интересует справедливость», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Меня интересует справедливость, а не обмен… вопрос обмена вообще меня лично не интересует», — сказал он журналистам в перерыве сегодняшнего заседания Кассационного уголовного суда Верховного суда.

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Вышинский отметил, что в данном случае речь идет о том, что «по абсолютно надуманным обвинениям журналистов бросают в тюрьму».

Говоря о наличии у него паспорта гражданина Российской Федерации, руководитель «РИА Новости-Украина» отметил, что его супруга — гражданка РФ и живет в Москве. «Я хотел бы иметь возможность жить с ней», — пояснил он.

В начале заседания судьи разрешили Вышинскому участвовать в заседании Верховного суда не в стеклянном боксе, а рядом с адвокатами.

Адвокаты аргументировали свое ходатайство тем, что у Вышинского ещё нет приговора, а защита хочет с ним пообщаться. Прокуроры в процессе не стали возражать против удовлетворения этого ходатайства, и суд удовлетворил ходатайство стороны защиты.

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